Otras Noticias
Tras un recurso de revisiÃ³n interpuesto por Proceso, la CNDH deberÃ¡ hacer pÃºblico el informe sobre cumplimiento de recomendaciones del MNPT en casos de tortura a reclusas en Coahuila. El Ã³rgano de control concluyÃ³ que la reserva de cinco aÃ±os es injustificada.
La iniciativa expone que el registro de entre 158 y 160 millones de lÃneas mÃ³viles en un periodo con cierre en junio de 2026 exige alrededor de 924 mil registros diarios, una meta inviable desde el punto de vista tÃ©cnico y operativo.