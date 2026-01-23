Familia reportada desaparecida es hallada calcinada en Michoacán; eran intérpretes de señas

MORELIA, Mich. (apro).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó la noche del jueves que los tres integrantes de una familia, entre ellos una niña menor de edad, fueron encontrados sin vida y calcinados en la localidad de Ucareo del municipio de Zinápecuaro, Michoacán, tras haber sido reportados como desaparecidos hace seis días.

El pasado 15 de enero la familia fue reportada como desaparecida por sus familiares y en el reporte se especificaba que la joven pareja conformada por Víctor Manuel M.V., Anayeli H.L. y la adolescente de iniciales M.E. M.H., fueron vistos por última vez el día 14 de enero, cuando salieron de comer de una plaza comercial llamada Plaza La Huerta, ubicada en la zona norte de la ciudad de Morelia, en la colonia Ex Hacienda La Huerta.

Víctor Manuel y su esposa Anayeli trabajaban como intérpretes de señas en el Congreso del estado y otras instituciones del gobierno estatal, donde daban servicio en las sesiones, los eventos públicos y la asesoría en interpretación en lenguaje de señas para la comunidad sorda. Ambos estaban acompañados de su pequeña hija de 12 años, al momento de su desaparición.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, reportó que hasta el día 17 inició la carpeta de investigación por la desaparición de esta familia.

Por su parte el Congreso del estado condenó el asesinato de esta familia y refirió que ambos trabajadores eran “defensores y promotores de los derechos de la comunidad sorda en Michoacán y con su trabajo ayudaban a garantizar el derecho al acceso a la información a las personas con discapacidad auditiva”.

La 76 Legislatura hacemos un llamado a la Fiscalía General del Estado, para que en el marco de sus atribuciones, con apego a los derechos humanos, esclarezcan lo más pronto posible este lamentable hecho a fin de que puedan no sólo determinar el móvil del crimen, sino dar con los responsables para que no haya impunidad.

Los cuerpos de las tres víctimas fueron encontrados el pasado sábado 17 de enero, el mismo día en el que la FGE decidió abrir la carpeta de investigación, en la localidad de Ucareo, en el municipio de Zinapécuaro, pero dos de los cuerpos estaban en un predio cercano a la calle Nacional, mientras en las inmediaciones de la autopista México-Guadalajara, se ubicó un al tercer cadáver.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) condenó el multihomicidio y señaló que este hecho es de especial gravedad por tratarse de personas defensoras de derechos de la comunidad sorda y de una niña, por lo que “el tema obliga a las autoridades a actuar con la máxima diligencia y bajo los principios del interés superior de la niñez y de protección reforzada a grupos en situación de atención prioritaria”.

La CEDH solicitó de manera inmediata a la FGE “que se lleve a cabo una investigación pronta, exhaustiva, imparcial y con enfoque de derechos humanos, que permita el pleno esclarecimiento de los hechos, la identificación y sanción de todas las personas responsables” y solicitó que no se descarte el análisis de posibles líneas de investigación relacionadas con su labor como intérpretes en lengua de señas mexicana.