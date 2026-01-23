Fiscal Pam Bondi agradece al gobierno de México la captura del exatletla olímpico Ryan Wedding

WASHINGTON (apro).-Pam Bondi, la Procuradora General de Justicia de Estados Unidos, anunció hoy la captura por parte de agentes del FBI, del narcotraficante y exatleta olímpico canadiense, Ryan Wedding, al tiempo que agradeció al gobierno de México su asistencia al caso.

“Bajo mi dirección, agentes del Departamento de Justicia (FBI) han aprehendido a otro integrante de la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, Ryan Weeding, una vez competidor olímpico de surf sobre nieve convertido en capo violento del tráfico de cocaína”, anunció Bondi por medio de cuenta oficial en la plataforma de X.

La fiscal general del gobierno de Donald Trump no especifica dónde y bajo qué circunstancias fue capturado el ex atleta olímpico canadiense, asociado a grupos criminales mexicanos con el Cártel de Sinaloa.

“Wedding será traído a los Estados Unidos en donde enfrentará a la justicia. Esto es un resultado directo del liderazgo de la orden y aplicación de la ley del presidente Trump”, enfatizó Bondi, sin mayores detalles de la logística que se llevó a cabo para el arresto del capo.

El anuncio se da en el marco de la visita que hizo a México, Kash Patel, quien sostuvo encuentros con funcionarios del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente con Omar García Harfuch.

“Bajo el presidente de Estados Unidos ningún criminal tiene refugio. El director Patel ha trabajado sin cansancio para llevar a los fugitivos ante la justicia. Agradecemos a nuestro increíble embajador Ron Johnson y a las autoridades mexicanas por su asistencia en este caso. Gran

Trabajo de nuestro director del FBI, la embajada de Estados Unidos en México y de nuestros socios”, añadió Bondi.