García Harfuch y Godoy se reúnen con director del FBI; se lleva "dos objetivos prioritarios"

El director del FBI, Kash Patel, con el embajador de EU en México, Ron Johnson, en reuniones con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la Fiscal de la República, Ernestina Godoy, el viernes 23 de enero de 2026. Foto: X: @OHarfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este jueves titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, sostuvieron reuniones por separado con el director del FBI, Kash Patel, quien se llevó “consigo a dos objetivos prioritarios” para Estados Unidos, que se encontraban en México.

En un comunicado conjunto, posteado por García Harfuch en su cuenta de X, se explicó que los encuentros responden al “mecanismo de entendimiento alcanzado con el gobierno de Estados Unidos y los acuerdos de cooperación internacional”, y que en ellos se reconoció “el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impacta a ambos países”.

Al sostener que García Harfuch y Gody acordaron con Patel “continuar el trabajo coordinado en beneficio de ambas naciones, con respeto a la soberanía y la integridad territorial”, los funcionarios se comprometieron a “reforzar el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países”.

De acuerdo con pronunciamiento oficial, este viernes Kash Patel regresó a su país, “llevando consigo a dos objetivos prioritarios: una persona de nacionalidad no estadunidense que fue detenida por autoridades mexicanas, y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la embajada de Estados Unidos”.

Sobre la relación en materia de seguridad entre ambos países, el comunicado conjunto concluyó con la aseveración de que “el respeto y la responsabilidad compartida continuarán siendo los principios rectores de esta colaboración”.

La visita de Kash Patel ocurre días después de que el gobierno de Claudia Sheinbaum entregó a 37 reos mexicanos procesados o sentenciados por narcotráfico y enviados a distintas ciudades de Estados Unidos en aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con lo que suman 92 personas trasladas para ser procesadas en el vecino país, a petición del gobierno de Donald Trump.