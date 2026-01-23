Multas de tránsito en CDMX: así funciona el proceso oficial para impugnarlas

Las autoridades de la CDMX informan sobre plazos y requisitos para revisar infracciones viales.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Las personas que reciben una multa de tránsito en la Ciudad de México cuentan con un procedimiento administrativo para solicitar la revisión de la infracción. El trámite se realiza ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, órgano encargado de resolver controversias entre ciudadanos y autoridades por actos administrativos, incluidas las sanciones viales.

La impugnación se presenta mediante un juicio contencioso administrativo, mecanismo que permite analizar la legalidad de la multa. Este procedimiento aplica tanto para infracciones levantadas por agentes de tránsito como para aquellas generadas a través de sistemas electrónicos.

Plazo legal para presentar una impugnación en la capital

El tribunal establece un plazo específico para iniciar el procedimiento de impugnación. El cumplimiento del término resulta indispensable para que la demanda sea admitida.

El plazo es de 15 días hábiles.

El conteo inicia a partir del día hábil siguiente a la notificación o al conocimiento de la infracción.

El plazo aplica para multas presenciales y electrónicas.

La presentación fuera de término deja la multa firme.

Autoridades que intervienen en las multas de tránsito

Diversas dependencias participan en la aplicación y revisión de infracciones viales en la Ciudad de México, de acuerdo con sus atribuciones legales.

Secretaría de Seguridad Ciudadana: aplica la mayoría de las infracciones de tránsito.

Secretaría de Movilidad: interviene en asuntos relacionados con movilidad y control vehicular.

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México: resuelve las impugnaciones de multas.

Documentos que solicita el tribunal para impugnar una multa

Para iniciar el juicio contencioso administrativo, la persona interesada debe presentar un escrito de demanda acompañado de documentación básica que acredite su identidad y relación con la infracción.

Identificación oficial vigente.

Boleta de infracción o copia correspondiente.

Acreditación de interés legítimo como conductor sancionado o propietario del vehículo.

Documento de representación legal, cuando la impugnación se presente por un tercero.

El tribunal revisa el cumplimiento de estos requisitos antes de admitir la demanda.

Alternativas administrativas previas a la impugnación

Antes de iniciar un juicio, la autoridad de tránsito contempla un trámite administrativo para atender posibles errores de captura en las boletas de infracción. Este procedimiento permite corregir inconsistencias sin acudir de inmediato al tribunal.

Verificación de datos de la boleta de infracción.

Corrección de errores en placas o información del vehículo.

Atención en módulos autorizados de la autoridad de tránsito.

Si la multa no se resuelve por esta vía, la persona conserva el derecho de impugnarla dentro del plazo legal.

Formas de presentar la impugnación ante el tribunal

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ofrece opciones presenciales y digitales para iniciar el procedimiento, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia administrativa.

Presentación digital mediante el sistema electrónico del tribunal.

Ingreso presencial de la demanda en oficialías de partes.

Carga de documentos y seguimiento del expediente en línea.

Ambas modalidades se sujetan a los mismos requisitos y plazos.

Qué ocurre mientras se resuelve la impugnación

Una vez presentada la demanda, la multa queda sujeta a revisión por parte del tribunal, aunque el trámite no elimina de inmediato todos los efectos administrativos de la infracción.

La multa no se considera definitiva mientras se analiza el caso.

El procedimiento no suspende automáticamente otros efectos administrativos.

La suspensión del acto impugnado debe solicitarse expresamente.

El tribunal puede confirmar, modificar o dejar sin efectos la sanción.

Normatividad que regula las infracciones de tránsito en CDMX

Las multas de tránsito en la capital se rigen por disposiciones legales y administrativas que establecen tanto las conductas sancionables como los medios de defensa disponibles para la ciudadanía.

Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Disposiciones administrativas emitidas por autoridades locales.

Normas que regulan sanciones y procedimientos de defensa administrativa.

Las autoridades capitalinas mantienen información pública sobre estos mecanismos con el objetivo de que las personas conozcan sus derechos y opciones legales.