Sin apoyo del PVEM y PT no hay posibilidad de reformas constitucionales: Ricardo Monreal. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que sin acuerdo con el PT y el PVEM no hay posibilidades de reformas constitucionales.

En breve entrevista en San Lázaro, Ricardo Monreal resaltó que el que todavía no exista acuerdo para la Reforma Electoral entre los partidos aliados mete presión, ya que la propuesta de reforma constitucional se tiene que presentar a más tardar en la segunda semana de febrero.

“Sí, sí mete presión. Cada día que pasa, sí mete presión; pero, tenemos de plazo hasta la segunda semana de febrero para la llegada de la iniciativa. Ojalá y lo logremos.

“Pues es que sin ellos no hay posibilidades de la reforma constitucional. Yo soy muy claro y he sido muy claro, y a veces no gusta, pero sin la participación y el apoyo del Verde y el PT, no hay posibilidades de reformas constitucionales”, resaltó.

El diputado morenista puntualizó que ojalá el entendimiento entre los tres partidos, PT, Verde y Morena, puedan llegar a un "feliz término" para presentar la Reforma Electoral en el plazo previsto.