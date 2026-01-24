Alerta por fuertes vientos la noche del sábado en estas alcaldías de la CDMX

Clima
Alerta por fuertes vientos la noche del sábado en estas alcaldías de la CDMXSe pronostican vientos fuertes de 50 a 59 kilómetros por hora entre las 15:00 a 20:00 horas de este sábado 24 de enero. Autoridades emitieron estas advertencias.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este sábado en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
Se pronostican vientos fuertes de 50 a 59 kilómetros por hora entre las 15:00 a 20:00 horas de este sábado 24 de enero.
Peligros asociados
- Caída de ramas, árboles y lonas.
- Objetos caídos en los caminos y carreteras.
- Daños a inmobiliario urbano o de la vivienda.
Recomendaciones
- Guardar o retirar objetos que se puedan caer.
- No subir a andamios, azoteas ni cornisas.
- Utilizar cubrebocas.
