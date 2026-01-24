Ataques en tierra contra cárteles podrían ocurrir en “cualquier lugar”, incluido México, dice Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una nueva amenaza pública, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los ataques por tierra contra cárteles de la droga podrán afectar “cualquier lugar”, incluido México, América Central o América del Sur .

En una entrevista para el medio estadunidense New Yorker Post, el republicano apuntó al vecino del sur: “Vamos a atacar a los cárteles (...) Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos. Vamos a atacar a los cárteles”, dijo en la entrevista.

Destacó que ha impedido la llegada, por agua, del 97 por ciento de las drogas, con los ataques militares a los barcos cargados de estas sustancias, y que “quiere ver el mismo éxito en tierra”.

Ese escenario, la intervención en México, ha asegurado la presidenta mexicana, “no pasará”.

El pasado 6 de enero, la jefa del Ejecutivo mexicano admitió que la denominación del fentanilo como arma de destrucción masiva y a los cárteles como grupos terroristas da elementos a Estados Unidos para avanzar en una posible intervención en México, aunque consideró que “eso no quiere decir que vaya a ocurrir”.

Ante todas las veces que Trump amenaza con esa intervención en México, la presidenta Sheinbaum responde que se tiene una relación de coordinación, colaboración, sin subordinación. Pero la prensa también ha preguntado a la mandataria hasta qué punto tomarían en serio las declaraciones públicas de Trump.

Días después la presidenta buscó una comunicación, vía telefónica, con su homólogo y tras esa plática consideró que ya quedaba descartada la amenaza de intervención.

Aun después de la llamada, en la que todavía Trump ofreció a Sheinbaum “ayuda” para enfrentar a los cárteles, el secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció el esfuerzo del gobierno mexicano, pero aseguró que “falta mucho por hacer”.

La presidenta Sheinbaum respondió que en México se han dado resultados con golpes al crimen organizado, que se ha enviado a criminales de México por petición del Departamento de Justicia -el último fue de 37 individuos- y reprochó que en Estados Unidos hay distribución de drogas y lavado de dinero.

También ha insistido que, así como la administración de Trump dice a México que falta por hacer, también el gobierno mexicano pide a EU que haga lo que le corresponde en la producción y venta libre de armas de fuego, así como atender el origen del problema de la actividad de cárteles, que es el consumo de drogas entre los jóvenes estadunidenses.