El Senado gasta 11 mdp en programas de televisión sobre chamanes, rock, cine...

El programa del Senado sobre chamanes apenas tiene "449 vistas hace dos meses" en YouTube . Foto: Captura de pantalla de YouTube

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El Senado gastó casi 11 millones de pesos en 2025 para producir 10 docuseries que sólo fueron transmitidas en el Canal del Congreso y redes sociales de la propia Cámara.

De acuerdo con documentos oficiales, los 10 millones 992 mil 160 pesos fueron destinados a producciones con fines de difusión cultural, de género e historia.

La primera serie de ellas fue “Vivas, Libres y sin Miedo”, audiovisual con perspectiva de género, cuyo costo fue de un millón 296 mil 880 pesos con IVA incluido. La empresa encargada fue “Imaginación y Mass, S de RL de CV”, cuya vigencia del contrato corrió del 10 de marzo al 30 de junio de 2025, con 13 programas de 24 minutos cada uno.

“Legisladores del México Contemporáneo. Nueva Temporada” es la serie que entrevistó a 13 personajes cuya historia legislativo marcó al Congreso. La empresa encargada fue "Rayuela Digital, SA de CV”, por un millón 508 mil pesos con IVA incluido, con vigencia del 7 de abril al 31 de julio de 2025; se trata de 13 programas con una duración de 30 minutos.

Tercer programa televisivo, “Quórum Programa de TV” narra los años emblemáticos de la historia legislativa; lo hizo Salvador Quiauhtlazollin Martínez Olguín por 556 mil 800 pesos con IVA incluido y fue de 12 programas con duración de 27 a 29 minutos cada uno, con una vigencia del 7 de abril al 10 de julio últimos.

Sabo Romo. El programa conducido por el fundador de Caifanes apenas suma 105 vistas desde hace dos meses en YouTube. Foto: Captura de pantalla

El Senado también pagó 417 mil 600 pesos con IVA incluido para la serie “15 minutos ante la Historia”, que narra pasajes de la historia de México; tuvo 12 programas de 15 minutos cada uno, para el historiador Alejandro Rosas Robles, con vigencia del 10 de junio al 25 de julio pasados.

La misma Cámara pagó un millón dos mil 240 pesos a la agencia “Bou Vermell, SC” por la serie de entrevista musical “Estudio Takeover MC”, programa de televisión que explora la música viva en México desde su creación; tuvo 12 programas de 30 minutos cada uno, con vigencia del 8 al 30 de septiembre de 2025.

El Senado erogó un millón 169 mil 280 pesos a la misma agencia “Bou Vermell, SC” por la serie para el bienestar de la mujer “Vital MX-De Mujeres”; fueron 12 episodios de 30 minutos cada uno. La vigencia del contrato fue del 8 al 30 de septiembre de 2025.

Además, la Cámara pagó un millón 224 mil 960 pesos con IVA incluido por 24 programas de la serie “Mujeres que Inspiran, Voces que Transforman”, que relata historias de mujeres valientes, luchadoras y poderosas, a la misma agencia “Bou Vermell, SC”, con vigencia del 8 al 30 de septiembre últimos.

Salgado Macedonio es presentado como un perfil clave para el estado de Guerrero. El programa donde sale apenas suma 464 vistas en cuatro meses. Foto: Captura de pantalla de YouTube

Con 12 capítulos de media hora cada uno, la serie “HEH-Historias e Histerias costó un millón 392 mil pesos con IVA. El programa hace un recorrido por los episodios clave del Rock Mexicano, conducidos por el bajista y productor Sabo Romo; “Iceberg Films, SA de CV” fue la empresa encargada, cuyo contrato fue del 8 de septiembre al 10 de octubre de 2025.

Un recorrido por locaciones y espacios urbanos que han marcado el cine mexicano fue lo que ofreció 'TFTM-The Film Tour Mex'; costó un millón 148 mil 400 pesos con IVA por 12 capítulos que hizo “Iceberg Films, SA de CV”, con vigencia del 8 de septiembre al 10 de octubre de 2025.

La última serie que el Senado pagó en 2025 fue “Chamanes y Charlatanes”, recorrido audiovisual de las prácticas espirituales en México; también lo hizo “Iceberg Films, SA de CV” y constó de 10 programas de 30 minutos cada uno, con vigencia del 8 de septiembre al 10 de octubre de 2025. Su costo, un millón 276 mil pesos con IVA incluido.