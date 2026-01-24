México y EU acuerdan aumentar el intercambio de información sobre casos prioritarios: SRE

Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Durante la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS), la administración de Donald Trump destacó la urgencia de medidas para “poner fin a la crisis de fentanilo”, mientras que el gobierno de Claudia Sheinbaum afirmó que pidieron rendir cuentas sobre las acciones de seguridad del país vecino.

Subrayaron continuar con el intercambio de información sobre casos prioritarios de México, así como el agradecimiento por el reciente envío de 37 criminales a Estados Unidos.

“Los homólogos de Estados Unidos y México convocaron el tercer Grupo de Implementación de Seguridad en Washington para acelerar las acciones para poner fin a la crisis del fentanilo”, informó el Departamento de Estado.

Agregó que se deben “desmantelar las redes criminales y narcoterroristas transnacionales y obtener resultados concretos que protejan a las comunidades en ambos lados de la frontera”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se dio seguimiento “al trabajo conjunto en materia de seguridad bajo el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, sustentado siempre en cuatro principios: el respeto a la soberanía e integridad territorial, la confianza y el respeto mutuos, la responsabilidad compartida y diferenciada, y la cooperación sin subordinación”.

Expuso que las dos delegaciones “destacaron los logros alcanzados desde la instalación del GIS en septiembre del 2025 para hacer frente a retos comunes en materia de seguridad. Se resaltaron los avances en el intercambio de información aduanera, el avance en el entendimiento de las amenazas globales de los sistemas no tripulados y los resultados en materia de cooperación judicial”.

También se acordó compartir más información sobre las acciones de seguridad implementadas en Estados Unidos, incrementar el intercambio sobre casos prioritarios de México, así como continuar y fortalecer las acciones en contra del tráfico de armas.

Reforzarán acciones para tener resultados concretos en contra de la impunidad; “en ese sentido, la comitiva estadounidense reconoció y agradeció al Gobierno de México por el reciente traslado de criminales de alto impacto a su país bajo los mecanismos de colaboración y en los respectivos marcos legales de cada nación”.

Una de las prioridades es acelerar "las extradiciones y transferencias de objetivos de alto valor pertenecientes a Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT), desmantelando las redes de financiamiento ilícito que facilitan tanto el crimen organizado como el terrorismo, e intensificando los esfuerzos para frenar el tráfico de armas a través de la frontera.

Previo a importantes eventos deportivos, afirmaron Estados Unidos y México, acordaron dos iniciativas clave y cómo avanzar en su implementación para combatir los Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) ilícitos.

"Estados Unidos agradeció a México por su histórica transferencia el 20 de enero de 37 criminales y narcoterroristas, así como por la colaboración entre nuestras autoridades que condujo a la captura de Ryan Wedding, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Estos logros concretos resaltan los resultados de nuestra estrecha cooperación bilateral".

En la visita de funcionarios mexicanos, visitaron el campo al Centro de Operaciones de Tecnologías No Tripuladas (UTOC) para compartir experiencias sobre ejercicios de detección y mitigación de drones.

Entre los funcionarios mexicanos estuvieron Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Juvenal Cortés, general de brigada de Estado Mayor y Miguel Sanabria, general brigadier de Estado Mayor de la Sedena; y Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la SRE, entre otros.

De Estados Unidos estuvo Katherine Dueholm, subsecretaria adjunta principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; Simon Bland, subsecretario para Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Interior; Eric McGuire, director senior del Consejo de Seguridad Doméstica, entre otros.