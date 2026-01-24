"Negociamos pero no nos subordinamos": Sheinbaum a Trump sobre ataques terrestres a cárteles

La presidenta Claudia Sheinbaum en el evento “Vivienda para el Bienestar, en Reynosa, Tamaulipas. Foto: Presidencia de la República

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- “México siempre va a ser un país libre, independiente y soberano”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum y agregó que tiene sus claros sus principios, luego de conocerse las declaraciones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en torno a que su administración atacará a los cárteles de la droga, en cualquier país, incluido México.

“Y aquí en esta frontera es todavía más simbólico decirlo: la presidenta tiene claros sus principios, nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos”, aseguró al finalizar su discurso en el evento “Vivienda para el Bienestar, en Reynosa, Tamaulipas.

Mientras hablaba de que ese programa de vivienda es parte de la justicia social, mencionó momentos históricos para equipararlos con su administración, e introdujo un breve comentario con dedicatoria al gobierno de Estados Unidos.

“Hidalgo, el padre de la patria, no solamente gritó la independencia un 16 de septiembre sino que unos días después abolió la esclavitud, dijo en México no debe permitirse la esclavitud. No puede haber algo más humano, más justo que decir queremos un país soberano, independiente y con justicia”, afirmó.

“Después, Juárez en la Reforma, igual, luchó por un país soberano, justo, independiente; y en la Revolución Mexicana, igual, significó la lucha por la democracia, sufragio efectivo, no reelección, justicia y por un país soberano, independiente. Ese es el sueño del pueblo de México y ese sueño siempre se va a cumplir cuando el pueblo de México siga luchando por sus derechos, por la justicia, por la soberanía”.

La mandataria mexicana consideró que “hoy gobierno y pueblo somos uno solo, somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Somos un gobierno que lucha por la justicia, la justicia social”.

Su administración, dijo, lucha por la justicia social y por hacer realidad el bienestar. “Nuestro deber es uno: la felicidad del pueblo”.

Esta mañana, el medio estadunidense "New York Post" publicó las declaraciones que dio Trump en una entrevista exclusiva que les otorgó, en la que insistió en los ataques por tierra contra cárteles de la droga podrían afectar a cualquier parte, incluyendo México, Centroamérica y Sudamérica.

El republicano apuntó al vecino del sur cuando se le preguntó si estos ataques incluirían a México: “Vamos a atacar a los cárteles (...) Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos. Vamos a atacar a los cárteles”.