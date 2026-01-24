“Ni modo que se vayan en Metro”, dice Fernández Noroña sobre camionetas de ministros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Gerardo Fernández Noroña defendió que ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) compraran vehículos de lujo para cada uno. “¿Qué pretenden?, ¿que lleguen en el Metro?”

La Corte adquirió nueve vehículos bajo la justificación de que, al ya no pagar la renta de los mismos, ahorrarían hasta mil millones de pesos, aunque no aclaran en cuántos años se verían esos “beneficios”.

“¿Qué pretenden?, ¿que lleguen en el Metro?, ¿que lleguen en el Metrobús?”, y agregó: “Los bochos ya no existen”.

El legislador ha estado también bajo críticas por estar en un partido que ha manejado el discurso de la austeridad y de evitar el gobierno rico con pueblo pobre, mientras compró una casa por 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos; además, aprovechó su cargo como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para viajar a Europa en clase ejecutiva.

Entonces, Fernández Noroña justificó: “Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero” y continuó con los viajes al extranjero, además de develar su retrato por haber estado en la presidencia de la Cámara alta, cargo que tuvo por acuerdo entre los aspirantes a la presidencia de la República de Morena y aliados, de no ganar en las encuestas.

En un video publicado en redes sociales este viernes, Fernández Noroña preguntó: “¿Por qué no vas a tener seguridad y comodidad, al compañero presidente López Obrador le criticaban que viajaran en Suburban en carretera, es el colmo del absurdo”.

Además de que habló de las diferencias en los cargos de servidores públicos que fueron electos por voto popular, mismas que no coinciden con la mayoría de las condiciones en las que laboran los mexicanos.

“Hay cargos, la presidencia del Congreso, los ministros ministras de la Corte, la Presidencia de la República, secretarios de Estado que deben tener vehículos oficiales para su función, es una herramienta de trabajo, ni modo que se vayan en Metro, a pie, que pidan aventón, que usen su vehículo”.

Se quejó también de que se tiene que utilizar celular como una herramienta de trabajo, pero que ese no se incluye entre lo que se les paga del erario. “No se compran celulares para la función pública, que es una herramienta de trabajo tuya evidentemente, ya eso lo pagas de tu dinero, cada vez pagas más cosas de tu dinero”.

También aprovechó para quejarse de que él nunca tuvo el vehículo oficial que siempre debió tener.

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum se quedó con la versión de la Corte que indica que se compraron esas camionetas porque habrá un ahorro en esta prestación permitida para estos representantes.

“Nos dieron una nota informativa de que redujeron… Había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra, y ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso. Esa es la nota que nos dieron”.

Pero llamó a la nueva Corte -que uno de sus propósitos era poner el ejemplo de austeridad- a que informen sobre esta adquisición “y todo el Comité de Administración tiene que informar sobre esta adquisición”.

Otro elemento que utilizaron los ministros de la Corte, que ganan más de 191 mil pesos mensuales, es que se compraron las camionetas por temas de seguridad, aun cuando la presidenta Sheinbaum Pardo ha mantenido el discurso de que en el país han bajado todos los delitos, excepto la extorsión, del que aún son víctima los mexicanos.

Ante esa justificación, la mandataria federal respondió: “Yo creo que todo ello tiene que informarlo la Corte, ¿no? Yo informo de lo que preguntamos el día de ayer, y amablemente nos pasaron esta información”.