Pensión Bienestar Adultos Mayores: quiénes cobran del 25 al 30 de enero

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar avanza conforme a la inicial del apellido de cada beneficiario.. Foto: Canva/ Programas para el Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Bienestar dio a conocer que durante el periodo comprendido entre el 25 y el 30 de enero se concentra la etapa final de la dispersión de recursos correspondiente al bimestre enero-febrero de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, uno de los programas sociales de alcance nacional dirigidos a personas de 65 años o más.

El pago se realiza de manera escalonada y está organizado con base en la letra inicial del primer apellido de cada persona beneficiaria. Los depósitos se efectúan directamente en las cuentas asociadas a la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios y sin que sea necesario realizar trámites adicionales para recibir el apoyo.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Adultos mayores que reciben pago entre el 25 y el 30 de enero

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, en los últimos días de enero se atiende a los beneficiarios cuyo primer apellido se encuentra en la parte final del orden alfabético. En este tramo del calendario se incluyen los siguientes días y grupos:

Lunes 26 de enero: personas adultas mayores con apellidos que inician con la letra S.

Martes 27 de enero: beneficiarios cuyo primer apellido comienza con las letras T, U o V.

Miércoles 28 de enero: personas con apellidos que inician con W, X, Y o Z.

Aunque el rango consultado abarca del 25 al 30 de enero, las autoridades federales precisaron que no se tienen programados depósitos para los días 29 y 30, por lo que el último día de dispersión de recursos del bimestre es el 28 de enero. El día 25 corresponde al cierre de la semana previa de pagos, mientras que los días posteriores ya no contemplan movimientos bancarios del programa.

Monto que reciben los beneficiarios de los Programas para el Bienestar

Para el bimestre enero-febrero, las personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores reciben un depósito de 6,400 pesos, entregado de forma bimestral y directa. El recurso queda disponible una vez que se refleja en la cuenta bancaria, sin restricciones sobre el momento en que puede ser utilizado.

El apoyo económico forma parte de la política social federal y se deposita de manera automática conforme al calendario oficial, siempre que la persona beneficiaria se encuentre activa en el padrón del programa.

Programas que comparten el mismo calendario

Durante este mismo periodo de dispersión, el Gobierno de México también realiza pagos correspondientes a otros programas sociales federales que utilizan el mismo esquema de calendarización por apellido. Entre ellos se encuentran:

La Pensión para Personas con Discapacidad Permanente

La Pensión Mujeres Bienestar

El Programa de Apoyo para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras

En todos los casos, el depósito se efectúa a través del Banco del Bienestar y sigue el orden alfabético del primer apellido, con el objetivo de distribuir los pagos a lo largo del mes y evitar concentraciones de personas en sucursales bancarias.

Forma de pago y disponibilidad del recurso

La Secretaría de Bienestar informó que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito. Las personas adultas mayores pueden disponer del recurso en cualquier momento posterior, ya sea mediante retiros en cajeros automáticos, ventanillas del Banco del Bienestar o pagos con tarjeta en establecimientos que acepten este medio.

El depósito se realiza de forma directa en la cuenta bancaria del beneficiario, por lo que no se requiere acudir a módulos de atención ni presentar documentación adicional para recibir el apoyo económico.

Recomendaciones para los días finales de pago

Ante la cercanía del cierre del calendario de enero, las autoridades recomendaron a las personas beneficiarias verificar su saldo antes de acudir a una sucursal bancaria, con el fin de confirmar que el recurso ya se encuentra disponible. Esta consulta puede realizarse en cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

También se recordó que no es necesario acudir acompañado ni realizar gestiones con terceros, ya que el proceso de dispersión es automático y se rige únicamente por el calendario oficial.

Organización del calendario de la Pensión Bienestar

El esquema de pagos por letra inicial del apellido se mantiene como el mecanismo oficial para la entrega de los apoyos. Este método se aplica de manera uniforme en todas las entidades del país y es válido exclusivamente para el periodo de pago correspondiente al bimestre en curso.

Con la dispersión programada entre el 26 y el 28 de enero, concluye la entrega de la Pensión Bienestar para adultos mayores correspondiente al primer bimestre del año. El siguiente calendario será difundido por las autoridades federales previo al inicio del próximo periodo de pago.