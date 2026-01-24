PJ gasta 252 mdp por 571 vehículos nuevos; nueve son camionetas blindadas para ministros de la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) gastó 252 millones de pesos para comprar 571 vehículos nuevos para toda la institución, entre los que se encuentran las nueve camionetas blindadas para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ayer, el OAJ informó que entre 2022 y 2025 el extinto Consejo de la Judicatura Federal, la Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rentaron 445 automóviles que implicaban más gasto que con la compra de las nuevas unidades.

Detalló que de los vehículos nuevos que compró, 124 son híbridos y/o eléctricos, con lo que espera reducir cerca del 30% del gasto en combustible y del 70% en los costos de mantenimiento en comparación con los modelos anteriores que presentaban fallas recurrentes.

“La adquisición permite que los vehículos puedan enajenarse a valor de mercado al concluir su vida útil y no como chatarra, como ocurría bajo el modelo de arrendamiento anterior donde los vehículos regresaban al arrendador sin generar ningún beneficio adicional”, señaló el OAJ mediante un comunicado.

La compra de las camionetas nuevas blindadas para los ministros de la SCJN fue difundida en redes sociales y el Máximo Tribunal defendió la adquisición alegando que las que recibieron de la administración anterior eran obsoletas.

Al respecto, el OAJ afirmó que tuvo conocimiento de diversos incidentes de seguridad derivados del uso de las unidades anteriores, lo que hizo evidente la necesidad inmediata de contar con vehículos en condiciones óptimas y técnicamente adecuados.

“La decisión responde, por tanto, a la obligación institucional de no operar con riesgos previsibles y de garantizar condiciones de protección para dichos usuarios en el ejercicio de funciones constitucionales de la más alta relevancia, particularmente en los niveles de jerarquía que así lo requieren en la SCJN”, afirmó el Órgano.

Hasta el momento, el OAJ no ha publicado los contratos de compraventa de los vehículos que adquirió y la Corte no ha dado a conocer qué incidentes de seguridad sufrieron los ministros con las camionetas anteriores.