Brasil toma control de la embajada de México en Perú tras ruptura diplomática . Foto: AP / Martín Mejía

SAO PAULO (AP).- Este día el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo que se hizo cargo de los intereses diplomáticos de México en Perú luego de una disputa diplomática por la ex primera ministra Betssy Chávez, a quien la presidenta Claudia Sheinbaum le concedió asilo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil declaró en un comunicado que está accediendo a la solicitud del gobierno mexicano con la anuencia del gobierno peruano. Añadió que custodiará el edificio de la embajada mexicana, la residencia de su jefe de misión, sus bienes y archivos.

Perú rompió relaciones diplomáticas con México hace más de dos meses en protesta por el asilo otorgado por Sheinbaum a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien había sido condenada a más de 11 años de prisión por cargos de rebelión.

Los diplomáticos mexicanos se retiraron en noviembre, pero los dos países continuaron sus relaciones consulares.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dijo el sábado que Brasil se hizo cargo de la embajada de México luego de coordinarse con las autoridades locales.

Más temprano el domingo, dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil confirmaron a The Associated Press que la bandera de su país ondeaba en el edificio en Lima desde el día anterior. Hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar del asunto públicamente.

Las autoridades mexicanas no hicieron comentarios el domingo.

A Chávez, de 36 años, se le concedió asilo el 3 de noviembre y, según informes, ha vivido en la embajada de México desde entonces, con la policía afuera del edificio intentando arrestarla si se va.

Chávez fue condenada por participar en una iniciativa del expresidente Pedro Castillo para disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022, lo que finalmente condujo a su destitución. Perú ha atravesado una larga crisis política que ha envuelto a varios de sus líderes.

El Congreso de Perú declaró a Sheinbaum persona non grata y calificó el asilo otorgado a Chávez como un acto de interferencia en sus asuntos internos.