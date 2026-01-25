El Botox, capo michoacano asentado en la clase política de Morelos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- No es la primera vez que César Alejandro Sepúlveda Arellano, líder criminal apodado el Botox, es capturado por el delito de homicidio: el 28 de agosto de 2018 el capo michoacano, dirigente del grupo delincuencial Los Blancos de Troya, fue arrestado en una casa del fraccionamiento Maravillas, en Cuernavaca, por el asesinato de un político local.

El dueño de esa casa no era cualquiera: se trataba de Samuel Sotelo Salgado, un incondicional del entonces gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ahora diputado federal por Morena, quien lo ascendió a secretario de gobierno de Morelos en 2022. En 2024, en dos ocasiones, Sotelo fungió como gobernador interino de la entidad, sustituyendo a Blanco durante periodos de licencia.

De acuerdo con informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) consultados por Proceso entre los millones de archivos militares hackeados por el colectivo Guacamaya, Sotelo era el dueño de la casa ubicada en el número 28 de la calle Cataluña, en el fraccionamiento Maravillas de Cuernavaca, donde las autoridades capturaron al Botox.

Sotelo apareció en varios informes de inteligencia militar que documentaron los vínculos de políticos de Morelos –de todos los partidos políticos– con grupos criminales. Los documentos mostraron un panorama aterrador sobre la colusión entre el primer círculo de colaboradores de Cuauhtémoc Blanco y de la mayor parte de los presidentes municipales de la entidad con organizaciones del crimen organizado.

Sotelo Salgado. Casero. Foto: X @SGSamuelSoteloS.

Según los informes, las autoridades capturaron a Sepúlveda, entonces identificado con el grupo Los Viagras, en el marco de la carpeta de investigación FGE/FECS/114/2019, abierta por la fiscalía morelense. En la base de datos de Guacamaya no aparecen más registros sobre esta carpeta, pero menos de dos años más tarde otro informe menciona a César Alejandro Sepúlveda Arellano en julio de 2020.

En esa fecha el capo ya estaba libre: el informe lo identificaba como “objetivo prioritario” del gobierno michoacano de Silvano Aureoles, y como fuente de un audio que circuló en redes sociales, donde se proclamaba como “nuevo patrón” de la población del Aguaje. A partir de ese momento la inteligencia militar dio seguimiento al Botox e intervino algunas de sus comunicaciones.

El Botox no sólo está conectado con la clase política de Morelos: Nicolás Sierra Santana –alias el Coruco–, líder de Los Viagras, quien fue uno de sus principales aliados en la entidad hasta convertirse en rival, tuvo contacto con Anabel Bedolla Marina, tía del gobernador morenista de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, como Proceso lo reportó en octubre pasado.

Aparte, informes de inteligencia plantean que Sepúlveda Arellano pudo extorsionar a los productores de limón de Buenavista con la anuencia de Sergio Báez Torres, el otrora presidente municipal y diputado local por Morena.





Dinastía criminal

De acuerdo con una revisión a los archivos de inteligencia militar, César Alejandro Sepúlveda Arellano, acusado del asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo Manríquez, forma parte de una familia dedicada a la delincuencia organizada.

El primer informe, fechado en 2016, lo identificaba como el encargado de realizar bloqueos en Michoacán para Los Viagras durante los levantamientos de autodefensas en la entidad. El 11 de abril de 2016, el ejército señaló que el Botox organizó bloqueos y el incendio de un tractocamión en Apatzingán para protestar contra la detención de su padre, Cirilo Sepúlveda Ochoa.

Cuauhtémoc Blanco. Años dorados. Foto: Miguel Dimayuga.

El Botox creció en la estructura criminal hasta convertirse en una de las piezas clave de la red dedicada a la extorsión en los municipios de Buenavista y Apatzingán. Un informe de diciembre de 2021 lo identifica como el personaje que controla la comercialización del pollo en esa zona, gracias, entre otros, a sus “amigos en la ministerial” en Morelia, la capital del estado.

La Sedena identificó a su hijo, César Alejandro Sepúlveda Valencia, apodado Cesarín, como integrante de Los Blancos de Troya, un grupo que reunía entonces a La Familia Michoacana y a Los Viagras, de los Cárteles Unidos, en Buenavista. En octubre de 2023, el hombre fue detenido por las fuerzas militares, y años más tarde, en febrero de 2025, detuvieron a Joana Lizbeth Sepúlveda Valencia –hija de Sepúlveda Valencia– y su pareja, Gerardo Valencia Barajas, también miembros del grupo criminal.

En junio último, las fuerzas federales detuvieron a Cirilo Arellano Sepúlveda, hermano del Botox, en una brecha del municipio de Apatzingán. El hombre, apodado el Capi, fue identificado como parte del Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG), el cual agruparía a Los Viagras, Los Blancos de Troya y el Cártel Jalisco Nueva Generación.