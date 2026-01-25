“El Botox” ingresa al penal El Altiplano por delitos contra la salud, extorsión y homicidio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras su vinculación a proceso, por orden de un juez federal, César Alejandro Sepúlveda, alias “El Botox”, ingresó al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, donde permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa junto con otros dos imputados.

El ingreso se dio luego de que la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso del señalado por delitos contra la salud, extorsión, homicidio, así como portación y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la resolución judicial también alcanzó a César “N”, Eder “N” y Esteban “N”, también vinculados a proceso por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.

De acuerdo con el organismo federal, la vinculación a proceso fue resultado de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ante el juez de la causa, quien además ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a cumplirse en el penal federal del Altiplano.

De acuerdo con reportes periodísticos, el traslado al penal federal se realizó bajo un esquema de seguridad reforzado, pues durante la audiencia inicial, el juez solicitó el acompañamiento de fuerzas federales ante el riesgo de fuga y ordenó el traslado inmediato al CEFERESO No. 1, con apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina.

La detención de los mencionados ocurrió en un operativo conjunto del gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades del estado de Michoacán. El arresto fue informado públicamente el 22 de enero durante una conferencia en Puebla encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De manera paralela, el Gobierno de Michoacán informó que la captura de César Alejandro “N” y de otros integrantes de una célula delictiva se dio en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, derivado de la coordinación entre autoridades federales y estatales.

El gobernador morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que el imputado contaba con siete órdenes de aprehensión en Michoacán por homicidio y extorsión, además de órdenes a nivel federal, motivo por el cual se determinó su traslado directo a la Ciudad de México.

El mandatario estatal agregó que el detenido también tiene órdenes de presentación ante autoridades de Estados Unidos y que el Departamento de Justicia de ese país ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares. La información fue expuesta en una conferencia de prensa en la que participaron también el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, y el secretario de Seguridad Pública estatal, José Antonio Cruz Medina.

En el caso, el juez otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria. Mientras tanto, “El Botox” y los demás imputados permanecerán internos en el penal federal del Altiplano, bajo la medida cautelar dictada por la autoridad judicial.