Fans de BTS logran transparentar venta de boletos, pero se topan con la reventa

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las fanáticas de la banda de k-pop BTS forzaron a OCESA y Ticketmaster a transparentar la venta de boletos para sus conciertos en la Ciudad de México con un inusual activismo en redes sociales, en las calles e incluso ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El grupo de admiradoras conocido como Adorable Representative M.C. for Youth (Representantes Adorables M.C. para la Juventud), ARMY, amenazaron con boicotear el concierto, salir a las calles a marchar e inclusive publicar información de los CEO de ambas compañías para demandar información clara y transparente.

Consiguieron que sus demandas y exigencias ante la promotora y la boletera se hicieran válidas tras la movilización en redes sociales a través de comunicados y los hashtags #OcesaArmyQuieroPreciosyMapa #TransparenciaOcesa #ArmyquiereClaridad #InfoAntesDeLaVenta.

La ofensiva incluyó cientos de publicaciones en Facebook y Twitter para exigir que se dieran a conocer los precios oficiales con el fin de evitar que se aplicara una tarifa dinámica que elevara exorbitantemente el costo de las entradas.

A río revuelto... Foto: Especial.

Asimismo enviaron sus quejas a la Profeco y el tema llegó incluso a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. El lunes 19 el procurador Iván Escalante informó en Palacio Nacional que recibieron 4 mil 746 denuncias digitales.

La dependencia informó a Proceso que la cifra incluso aumentó a 5 mil 370.

“ARMY” nombre que se le da a las fans de la agrupación surcoreana BTS, se han distinguido por su fuerza y organización en redes sociales, tal como se observó con el movimiento de Black Lives Matter o el intento de boicot del rally del presidente Donald Trump, además de donaciones destinadas a asistencia humanitaria.

Los fans se encontraban en desacuerdo por la falta de comunicación sobre el mapa del concierto y el costo de los boletos. Teniendo en cuenta que éstos podrían tener tarifas dinámicas y que BTS es una banda de renombre, se sugería un costo de más de 30 mil pesos mexicanos, tal como sucedió en otros conciertos, como el de Black Pink, cuyos boletos alcanzaron los 32 mil pesos.

Por otro lado, la petición llegó a la cadena de radio y televisión surcoreana Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), en la que se presentó el videoclip de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se anuncia que BTS se presentaría en México con tres fechas en el Estadio GNP.

La lucha masiva por parte de las seguidoras tenía éxito, pues para el miércoles 21 de enero OCESA anuncia mediante redes el cambio de fechas al 23 de enero para las preventas ARMY MEMBERSHIP, así como la fecha de anuncio sobre el precio de los boletos el 22 de enero, con costos que van de los mil 767 pesos a los 17 mil 782, más un cargo de 50 pesos por comisión.





Día de la preventa

A pesar de la victoria, Ticketmaster no vaciló en capitalizar la situación. Para el viernes 23 de enero, durante la preventa oficial de las tres fechas del concierto, ARMY reportó problemas significativos con la página web.

Se registraron irregularidades en la fila virtual; alrededor de 180 mil personas estaban en la espera y a pesar de contar con una ARMY Membership y cuenta de Weverse vinculada a Ticketmaster, no se les garantizó el acceso pese a estar habilitada desde las 8:30 de la mañana.

Los seguidores acusaron a la compañía de estar vinculada con páginas de revendedores, dado que en las primeras horas se difundieron imágenes de taquillas vendiendo boletos físicos y páginas con la venta de éstos a precios que alcanzan los 100 mil pesos mexicanos.

Por otro lado, la boletera decidió actuar por voluntad propia, ignorando las tarifas acordadas por OCESA, agregando costos dinámicos, cargos extra a las entradas y suspensión de cuentas de usuarios.

Los seguidores han solicitado de nuevo, tanto en redes sociales como ante la Procuraduría, que esta situación sea atendida lo más pronto posible.

Sheinbaum comentó en la mañanera que BTS vendría a México. Foto: Montserrat López.

Movimiento k-pop

No es la primera vez que fans de k-pop se unen a la queja colectiva en contra de los altos costos y aclaraciones de los eventos. Seguidoras de la agrupación surcoreana Super Junior, “ELF”, han denunciado inconvenientes con el precio y el recinto en el que se presentaría dicha agrupación.

En 2023 lograron que la sede del espectáculo pasara del Velódromo Olímpico a la Arena Ciudad de México, o en el pasado concierto de 2025, en el que alzaron la voz por la falta de información clara de las preventas.

Otro ejemplo es el caso reciente del próximo concierto de la agrupación Monsta X, donde las fans denominadas Monbebe se quejaron con Ticketmaster y la promotora Ninshi de los altos costos de los boletos, que rondaban los 14 mil pesos.





Injerencia en la política

Este fenómeno podría pasar inadvertido para quienes no son seguidores de la música coreana, pero la influencia e impacto que suelen tener estos grupos de fans en México ha llamado la atención de algunos políticos, que han procurado mantener una estrecha relación con estos colectivos.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, desde 2022 se le ha visto subir contenido referente a la música coreana, asistiendo a conciertos, relacionándose con influencers del medio e intentando tener una estrecha amistad con ARMY.

En un vídeo difundido en redes sociales se puede ver al secretario asistiendo al concierto e interactuando con Jin, miembro de la banda. "En nuestro país son 130 millones esperando por ustedes. ¡Les dije que los iba a convencer!”.

Por otro lado se encuentra el excandidato a la Presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, muy activo compartiendo en redes. En 2025 apoyó la movilización de las ELF y este año ha difundido publicaciones y videos exigiendo la regulación de boletos, respaldando a las fans del grupo Monsta X sobre el costo de las entradas.

En cuanto a ARMY, el político ha expresado su amparo a las movilizaciones actuales en internet, con comunicados referidos a la procuraduría en relación a los últimos hechos.

BTS, uno de los grupos coreanos de mayor éxito en el mundo. Foto: @bts_bighit.

Ante una industria millonaria impulsada a nivel global, los seguidores mexicanos de la música coreana han evidenciado que convocar a la población para manifestar sus discrepancias y batallar por sus derechos como consumidor no representa un obstáculo para ellos.

¿Podría ser este un cambio en los futuros eventos y costos que tendrán que tener en cuenta las boleteras y productoras mexicanas?

Por el momento, las ARMY y los fans del k-pop han comprobado que si se lucha se puede conseguir doblegar a empresarios y exigir información adecuada a tiempo.