Ingresos aduaneros aumentaron 25 por ciento: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum en la inauguración de la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Foto: Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los ingresos aduaneros del país aumentaron 25% entre 2024 y 2025, al pasar de un billón de pesos a un billón 250 mil millones de pesos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien fijó como meta alcanzar un billón 500 mil millones de pesos en recaudación durante 2026.

Durante la inauguración de la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Sheinbaum sostuvo que el incremento en los ingresos está directamente relacionado con cambios en la operación aduanera y con la actuación del personal encargado de estas áreas.

“Lo más importante es la honestidad, y el incremento en los ingresos no se hubiera podido lograr si no hubiera honestidad en el trabajo que se desarrolla todos los días”, afirmó.

La presidenta señaló: “Este año vamos por otros 250 mil millones adicionales, es decir: llegar a un billón 500 mil millones de pesos en los ingresos a las Aduanas; y además, lograr mayor eficiencia en todos los procesos”, dijo.

De acuerdo con información oficial, la nueva sede de la ANAM en Nuevo Laredo tuvo una inversión superior a los 4 mil millones de pesos y fue construida en un predio de 29 hectáreas. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que Nuevo Laredo concentra alrededor del 33% de la recaudación fiscal generada por las aduanas del país, lo que motivó su elección como sede central del organismo.

Sheinbaum recordó que la operación de las aduanas está a cargo de la Secretaría de Marina (Semar) en los puertos y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en las aduanas terrestres, y reconoció el trabajo del personal de la ANAM.

También destacó la participación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en la digitalización de procesos, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como parte de las acciones implementadas en el sistema aduanero.

El aumento en los ingresos se da en un contexto de investigaciones abiertas por contrabando y evasión fiscal de combustible, conocido como “huachicol fiscal”, detectado en septiembre pasado en el puerto de Tampico, Tamaulipas.

Ese caso se vinculó con la presunta implicación de mandos de la Secretaría de Marina (Semar) y de funcionarios aduaneros, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político de Rafael Ojeda Durán, titular de la Semar entre 2018 y 2024, así como la detención de al menos otros nueve marinos y servidores públicos adscritos a las aduanas.

En octubre, Sheinbaum informó que su gobierno trabajaba en la integración de bases de datos para dimensionar la afectación económica del contrabando de combustible y precisó que, hasta ese momento, solo estaban confirmadas querellas por 16 mil millones de pesos.

También indicó que las investigaciones continúan abiertas e involucran a empresas y actores estadounidenses, sin detallar nombres ni avances judiciales.