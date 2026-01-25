Lluvias fuertes y frío intenso azotarán entre lunes y jueves a los siguientes estados

Los juarenses fueron sorprendidos con una intensa nevada que cubrió toda la ciudad. Foto: Cuartoscuro / Manuel Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El país seguirá resintiendo en la semana los efectos de la masa de aire ártico, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló en su pronóstico del lunes 26 al jueves 29 de enero cuáles serán las entidades afectadas por bajas temperaturas, ambiente gélido, lluvias fuertes, niebla, nieve y aguanieve.

Durante la noche del domingo, la tercera tormenta invernal de la temporada en interacción con la corriente en chorro polar y con un río atmosférico, mantendrán el ambiente muy frío a gélido, lluvias y chubascos en el norte y noreste de México, además de lluvia engelante en zonas de Coahuila y Nuevo León.

Asimismo, la tercera tormenta invernal se desplazará hacia el centro de Estado Unidos y dejará de afectar México.

Por otra parte, el frente frío número 30 recorrerá el noreste y oriente del territorio nacional, en combinación con un canal de baja presión sobre el sureste de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas; con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Oaxaca.

La masa de aire ártico asociada al sistema frontal originará descenso de temperatura en el noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, así como evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz; además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Ambiente muy frío a gélido

Para el lunes, el frente frío número 30 se desplazará sobre el sur del golfo de México, sureste del país y la península de Yucatán, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones; pronosticándose lluvias puntuales intensas a torrenciales en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Simultáneamente, la masa de aire ártico asociada al sistema frontal, mantendrá ambiente frío y bancos de niebla sobre entidades del norte, centro, oriente y sureste del país; así como ambiente muy frío a gélido en zonas serranas de la Mesa del Norte.

Además de evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec. A su vez, prevalecerá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Valle de México

Condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 27 al jueves 29 de enero)

El martes, el frente frío número 30 se extenderá con características de estacionario sobre el occidente del mar Caribe, dejando de afectar México.

La masa de aire ártico asociada, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país; asimismo, continuará el evento de “Norte” muy fuerte a intenso con rachas de viento de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), de 50 a 70 km/h en Veracruz y Quintana Roo, y con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Además, prevalecerá el ambiente muy frío a gélido con bancos de niebla matutinos sobre estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Durante el miércoles y jueves, un canal de baja presión en el noreste y oriente del territorio nacional, originará lluvias y chubascos en dichas regiones, además del sureste mexicano, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Por su parte, la masa de aire ártico asociada al frente número 30 modificará sus características térmicas favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste del país, manteniéndose ambiente frío a muy frío en el noroeste y norte de la República Mexicana; asimismo, prevalecerá viento de componente norte con rachas de hasta 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

El jueves, un nuevo frente frío ingresará en el noroeste de México, se asociará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, propiciando descenso de temperatura en la región, así como chubascos en Sonora y Chihuahua, además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de ambos estados.

En el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, prevalecerá escasa probabilidad de lluvias en estados del noroeste, norte, centro y occidente del territorio mexicano.

Riesgos

Las lluvias fuertes a torrenciales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de lluvias para el lunes 26 de enero:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Hidalgo (Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 26 de enero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 26 de enero:

Evento de “Norte” de 70 a 80 km/h con rachas de 100 a 120 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Veracruz; de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Puebla.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero.

Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Veracruz y Tabasco, así como en el golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 4.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Yucatán y Campeche, además de la costa norte de Quintana Roo.

Martes 27 de enero:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Papaloapan), Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Capital y Las Montañas).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Yucatán.

Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 90 a 110 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Veracruz y Quintana Roo; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Tlaxcala y Puebla.

Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costa de golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura, durante la mañana: costa de Tamaulipas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas.

Miércoles 28 de enero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Las Montañas y Papaloapan), Guerrero y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa (sur) y Nayarit.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas.

Jueves 29 de enero: