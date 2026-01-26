“A mí me parece bien”: Sheinbaum avala que ministros de la SCJN regresen camionetas blindadas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum se mostró de acuerdo con la decisión de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no usar las camionetas blindadas que se compraron, bajo el supuesto de que ahorrarían recursos.

“A mí me parece bien”, dijo sobre el comunicado que ofreció la Corte solo después de que la mandaría federal pidió que la Corte, revise acciones que ahora se tienen, a su vez por lo que en la Corte consideraron un “escándalo”.

“Ellos, como lo dije el viernes, les preguntó, porque no sabíamos qué era cierto o no, la secretaria de Gobernación si en efecto habían comprado las camionetas y contestaron que habían ahorrado recursos al comprar en vez de rentar”, lo cual no fue avalado por la presidenta, dado que primero pidió información y solicitó que explicaran el caso.

Y reiteró: “Pero más allá de ello es una nueva Corte y tiene que haber una visión distinta frente a la gente”.