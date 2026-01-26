Calendario SEP 2025-2026: cuándo cae el puente de febrero

La SEP define un fin de semana largo a inicios de febrero de 2026 para preescolar, primaria y secundaria.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla un puente durante febrero de 2026 para los estudiantes de educación básica en México. La suspensión de actividades académicas está relacionada con la conmemoración del Día de la Constitución, una fecha considerada de descanso obligatorio en el país y que se recorre al primer lunes de febrero conforme a la legislación vigente.

De acuerdo con el calendario difundido por la SEP, el lunes 2 de febrero de 2026 no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria. Esta suspensión se suma al descanso del sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, por lo que el puente se extiende a tres días consecutivos para la comunidad escolar.

El regreso a las aulas está programado para el martes 3 de febrero, cuando se reanudan las actividades académicas de manera regular en los planteles públicos y privados incorporados al sistema educativo nacional.

Por qué hay puente escolar en febrero de 2026

El puente de febrero se origina por la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que oficialmente se recuerda el 5 de febrero. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo establece que el descanso obligatorio se recorra al primer lunes del mes, con el objetivo de generar fines de semana largos.

En 2026, el primer lunes de febrero corresponde al día 2, fecha que la SEP incorpora en su calendario escolar como suspensión oficial de labores docentes y actividades escolares. Esta disposición aplica de manera general para educación básica, aunque puede variar en niveles medio superior y superior, según los calendarios internos de cada institución.

Fechas clave de febrero en el calendario escolar SEP

Además del puente de febrero, el calendario de la SEP considera otras fechas relevantes durante ese mes. Tras el regreso a clases el martes 3 de febrero, las actividades académicas continúan sin más suspensiones oficiales por días festivos durante el resto del mes.

No obstante, el calendario escolar mantiene espacios destinados a procesos administrativos, evaluaciones internas y actividades de planeación, los cuales pueden generar ajustes específicos en algunos planteles, siempre bajo notificación previa de las autoridades escolares.

La SEP señala que las fechas establecidas en el calendario escolar son de observancia obligatoria para todas las escuelas incorporadas al sistema educativo nacional, salvo modificaciones derivadas de disposiciones oficiales extraordinarias.

A quiénes aplica el puente de febrero 2026

El puente de febrero aplica para estudiantes, docentes y personal administrativo de educación básica: preescolar, primaria y secundaria. Las escuelas particulares con incorporación a la SEP también deben respetar esta suspensión de labores.

En el caso de educación media superior y superior, las fechas de descanso pueden variar, ya que estos niveles cuentan con calendarios académicos propios. Sin embargo, muchas instituciones alinean sus periodos de descanso con los días oficiales establecidos a nivel federal.

La SEP recomienda a madres, padres y tutores consultar los comunicados emitidos por cada plantel para confirmar la aplicación del puente y cualquier ajuste local en el calendario escolar.