Camionetas blindadas de la SCJN serán para juzgadores en riesgo

El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar. Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer que las camionetas blindadas que fueron adquiridas para trasladar a los ministros serán asignadas a juzgadores en riesgo.

La decisión fue dada a conocer horas después de que la Corte y el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas, ofrecieron conferencia de prensa para hablar sobre el tema que le valió diversas críticas al Máximo Tribunal.

En la conferencia el ministro presidente, Hugo Aguilar, indicó que estaban analizando cuál era la mejor opción sobre el destino de las camionetas.

Proceso consultó a la SCJN sobre la decisión donde se informó que, a partir de ello, el Poder Judicial de la Federación (PJF) realizará procesos internos para determinar a qué juzgadores serán asignadas las camionetas que tuvieron un costo de 2.5 millones de pesos.

En la conferencia de prensa de esta mañana, el ministro presidente, Hugo Aguilar, explicó que luego de diversos incidentes viales decidieron realizar un avalúo de las condiciones de las camionetas que recibieron de la anterior administración de la ministra en retiro, Norma Piña, a partir de las cuales se concluyó que el blindaje ya había caducado.

Hasta el momento se desconoce cómo se trasladarán ahora los ministros de la Corte quienes, según lo dicho por el ministro presidente, todos los fines de semana salen al interior de la República para tener encuentros con la población.