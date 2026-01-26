Cobro de piso por jugar futbol, las denuncias no atendidas detrás de la masacre en Salamanca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos desde principio de año, organizadores de las ligas amateurs de futbol en el municipio de Salamanca, Guanajuato, alertaron sin éxito a las autoridades sobre la existencia de amenazas a los futbolistas aficionados, en lo que resultó el preámbulo de una matanza que ha dejado hasta el momento 11 personas fallecidas, tras la irrupción de un comando en el campo Cabañas de la comunidad Loma de Flores.

Reportes de los medios locales dieron a conocer la existencia de cartulinas en las que se dejaban ver los mensajes por parte del crimen organizado extorsionando a los usuarios de las canchas, solicitando una cuota de 50 mil pesos a cambio de dejarlos jugar, en lo que resultó una advertencia desatendida.

Dichas amenazas derivaron en la suspensión de los partidos de la llamada Liga de Veteranos a inicios del mes de enero en los Campos Nuevos, según dio a conocer el periódico Correo de Guanajuato.

Asimismo, la agresión fatal del domingo en el campo Cabañas, no fue el primer ataque a este tipo de instalaciones, aunque sí resultó el de mayores consecuencias por el número de víctimas reportadas, en hechos que constituyen una intromisión a la integración social por medio de la práctica del deporte.

El cobro de piso en la región de Salamanca no se ha quedado en la extorsión a los comercios impactando en la economía de la ciudad, ahora se ha extendido a otras actividades sociales como las fiestas patronales.

La matanza de Loma de Flores provocó el llamado de ayuda por parte de César Prieto Gallardo, presidente municipal de Salamanca, a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, para reforzar la estrategia de seguridad en la región y “recuperar la paz, tranquilidad y seguridad que merecen los salmantinos”.