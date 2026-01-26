Convocatoria 2026 de Mujeres con Bienestar: cómo saber si te toca registrarte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El programa Mujeres con Bienestar del Estado de México abrirá en 2026 un nuevo proceso de registro dirigido a mujeres de 18 a 59 años, pero la convocatoria no será general. De acuerdo con información oficial del gobierno estatal, el acceso al registro estará condicionado a haber realizado un pre-registro en 2025 y contar con un folio válido, requisito que definirá quiénes podrán completar su inscripción durante el próximo año.

La medida fue difundida por la Secretaría de Bienestar del Estado de México, que precisó que el proceso de incorporación para 2026 se realizará de forma escalonada y únicamente para mujeres que ya se encuentren en la base de datos del programa tras haberse pre-registrado en 2023 o 2024.

Quiénes podrán registrarse en Mujeres con Bienestar 2026

Según la información oficial disponible, el registro de Mujeres con Bienestar 2026 estará dirigido exclusivamente a mujeres que cumplan con tres condiciones:

Residir en el Estado de México

Tener entre 18 y 59 años de edad

Haber completado un pre-registro previo dentro de las convocatorias abiertas en años anteriores

Las autoridades estatales señalaron que no se abrirá una nueva etapa de pre-registro masivo. En su lugar, se convocará de manera directa a las mujeres que ya cuentan con un folio asignado, el cual funcionará como identificador para validar su elegibilidad dentro del padrón del programa.

El folio previo, requisito clave para saber si te toca

El folio de pre-registro es el elemento central para determinar quién podrá continuar con el proceso en 2026. Este número fue asignado a las mujeres que se inscribieron durante las convocatorias digitales previas y será solicitado de manera obligatoria al momento de acudir a los módulos de atención.

Las mujeres que conserven su folio deberán esperar una notificación oficial, mientras que quienes lo hayan extraviado podrán intentar recuperarlo mediante los canales de atención habilitados por la Secretaría de Bienestar. Entre las opciones se encuentran la revisión de correos electrónicos, mensajes SMS enviados durante el pre-registro o la solicitud de apoyo a través de los contactos oficiales del programa.

Cómo y cuándo se notificará a las posibles beneficiarias

El gobierno estatal informó que las mujeres seleccionadas para continuar con el registro serán notificadas de manera individual. La comunicación se realizará principalmente por mensaje de texto o correo electrónico, utilizando los datos proporcionados durante el pre-registro.

En estos avisos se indicará la fecha, horario y módulo al que deberán acudir para completar su inscripción. Las autoridades recomendaron mantener actualizada la información de contacto y evitar acudir a módulos sin cita previa, ya que el proceso será organizado conforme a un calendario específico.

Documentos que se solicitarán para completar el trámite

Para formalizar el registro en Mujeres con Bienestar 2026, las solicitantes deberán presentar documentación oficial en original y copia. Entre los documentos requeridos se encuentran identificación oficial vigente, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio reciente y el folio de pre-registro.

La documentación será revisada para validar la identidad de la solicitante y confirmar que cumple con los criterios establecidos en las reglas de operación del programa. Sin el folio previo, el trámite no podrá realizarse, incluso si se cumplen los demás requisitos.

Ampliación del padrón para el ejercicio 2026

De acuerdo con información difundida por autoridades estatales, el programa contempla una ampliación del padrón de beneficiarias para el ejercicio fiscal 2026. Esta medida permitirá incorporar a mujeres que se encontraban en lista de espera tras haber completado su pre-registro en años anteriores.

La ampliación no implica una convocatoria abierta al público en general, sino un ajuste en el número de beneficiarias que podrán ser incorporadas conforme a la disponibilidad presupuestal y a los criterios de priorización definidos por la Secretaría de Bienestar.

Qué ofrece el programa Mujeres con Bienestar

Mujeres con Bienestar es un programa social del Gobierno del Estado de México que otorga apoyo económico a mujeres adultas que no cuentan con acceso a la seguridad social. El recurso se entrega de manera periódica a través de una tarjeta bancaria, además de incluir servicios complementarios vinculados al bienestar.

Las reglas de operación establecen que el objetivo del programa es contribuir al ingreso de las mujeres y apoyar su acceso a servicios básicos, conforme a los lineamientos vigentes para cada ejercicio fiscal.

Recomendaciones oficiales ante posibles fraudes

La Secretaría de Bienestar reiteró que el único medio oficial para realizar trámites relacionados con Mujeres con Bienestar es el portal institucional del gobierno del Estado de México y los módulos autorizados. También advirtió sobre páginas no oficiales y mensajes que solicitan pagos o datos personales a cambio de supuestos lugares en el programa.

Las autoridades pidieron a las interesadas verificar cualquier información a través de canales oficiales y conservar su folio y comprobantes del pre-registro para evitar contratiempos durante la convocatoria 2026.