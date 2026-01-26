Destituyen a José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), destituyó a José Antonio Romero Tellaeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y nombró a la doctora Lucero Ibarra Rojas como directora general interina.

La destitución del académico llegó luego de una serie de polémicas que comenzaron desde la forma irregular en que llegó al CIDE a finales de 2021, con el apoyo de la entonces directora del Conacyth, María Elena Alvarez Buylla, misma que provocó una huelga en el plantel de Santa Fe.

La más reciente tiene que ver con la denuncia que un grupo de investigadoras hicieron en su contra en noviembre del 2025, cuando lo acusaron de ejercer violencia de género dentro de la institución.

Imagen: @carlosbravoreg

El cambio lo hizo la secretaria de Ciencias, con base en el artículo 94 de la Ley general en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

En el oficio A100/014/2026, Ruiz Gutiérrez agregó: “deberá atender los asuntos correspondientes a dicha designación, contando con todas las facultades necesarias para el desempeño del mismo, en tanto no se designe definitivamente a la nueva persona titular de la Dirección General del Centro Público de Investigación o un nuevo interinato”.

Fuentes internas del CIDE informaron a Proceso que el académico fue avisado hoy de su destitución y que en estos momentos se encuentra dentro de su oficina con sus colaboradores más cercanos.