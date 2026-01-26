El “Mundialito en las escuelas” ya tiene fecha de inscripción; estas son las categorías

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El próximo 2 de febrero iniciarán las inscripciones para el “Mundialito en las escuelas”, en la que se espera la participación de 125 mil equipos de 25 mil escuelas, como parte de las actividades alternas a la Copa Mundial FIFA 2026, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Con el nombre oficial de Copa Nacional Escolar, la competencia será “la base de la Cantera del Futbol” en México, aseguró durante su participación en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

“El Mundial llega a México, pero empieza en las escuelas. Por eso, hoy estamos convocando a la Copa Nacional Escolar, que es como nuestro Mundialito en las escuelas, donde las niñas, los niños, las y los jóvenes serán las y los protagonistas”, dijo.

El expresidente nacional de Morena detalló que en diciembre del 2025 y enero del 2026 “ya hubo” una “preconvocatoria” para avisar a los interesados y que formen sus equipos. Las inscripciones inician el 2 de febrero en la página de internet copaescolar.sep.gob.mx.

En dicha página, se observa un video en donde una niña y un niño invitan a los estudiantes a inscribir a sus equipos de balompié para competir y llegar a la final que se jugará en el Estadio Olímpico Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Copa Nacional Escolar es parte de las seis competencias que el gobierno mexicano organiza con motivo del Mundial del 2026. Las otras son Copa Conade, Copa Paralímpica, Copa Barrio, Copa de los Trabajadores y Copa Edad de Oro.

Según Delgado Carrillo, esas seis copas son un “modelo nacional, continuo e incluyente de futbol” que será la competencia de fútbol “más grande del mundo” por el número de participantes.

Las categorías?

El exsenador de Morena explicó que en la Copa Nacional Escolar habrá dos ramas: femenil y varonil.

Detalló que, en el caso de los equipos de primaria y secundaria, los encuentros serán de cinco contra cinco jugadores en una “cancha pequeña”, mientras que en bachillerato serán de 11 contra 11, en cancha reglamentaria.

Las categorías por edad y nivel escolar serán las siguientes:

-Primaria, de 9 a 12 años

-Secundaria, de 13 a 15 años

-Bachillerato, de 15 a 18 años

Los juegos se realizarán bajo el siguiente calendario:

-Febrero y marzo, al interior de las escuelas para tener un representante por plantel

-Abril, competencias regionales

-Mayo, definición de finalistas estatales

-“Principios” de junio: la final en el Estadio Olímpico Universitario.

Aunque el funcionario no definió la fecha de la final, sí presumió: “Va a ser el torneo de futbol escolar más grande del mundo, el más grande que se haya hecho por el número de escuelas, niños, niñas y jóvenes involucrados, participantes”.