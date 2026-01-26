Estafa de multa de tránsito pendiente en CDMX: cómo funciona y cómo identificarla

Autoridades de la Ciudad de México alertan sobre mensajes falsos que notifican supuestas multas de tránsito.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Autoridades de la Ciudad de México alertaron sobre una estafa dirigida a automovilistas mediante mensajes de texto que notifican una supuesta “multa de tránsito pendiente”, con el objetivo de obtener datos personales y financieros de los usuarios.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó, a través de la Policía Cibernética, que ciberdelincuentes envían mensajes SMS desde números no oficiales en los que simulan comunicaciones del Gobierno de la Ciudad de México para exigir el pago inmediato de infracciones vehiculares.

De acuerdo con un comunicado publicado por la SSC el 26 de julio de 2024, estos mensajes incluyen enlaces que redirigen a sitios web falsos que imitan la imagen institucional de portales gubernamentales, particularmente los relacionados con el pago de infracciones de tránsito.

Cómo operan los mensajes falsos

La Policía Cibernética detalló que el mensaje fraudulento notifica al destinatario que tiene una multa de tránsito sin pagar y advierte sobre posibles recargos, sanciones adicionales o consecuencias administrativas si no se liquida el adeudo en un plazo breve.

El enlace incluido en el SMS dirige a una página apócrifa donde se solicita ingresar información como nombre completo, número de placa, datos de contacto y, en algunos casos, información bancaria o de tarjetas de crédito.

Las autoridades precisaron que ninguna dependencia del Gobierno de la Ciudad de México envía enlaces de pago de multas a través de mensajes de texto, ni solicita información financiera por ese medio.

Portales oficiales para consultar infracciones

La SSC reiteró que la consulta y el pago de infracciones de tránsito en la Ciudad de México deben realizarse únicamente a través de los portales oficiales del gobierno capitalino. En estos sitios, los usuarios pueden verificar si existe alguna multa registrada ingresando los datos de la placa del vehículo sin necesidad de seguir enlaces enviados por terceros.

Las autoridades señalaron que los dominios oficiales cuentan con certificados de seguridad y no redirigen a páginas externas para completar pagos o capturar datos personales.

Señales para identificar el fraude

La Policía Cibernética indicó que existen elementos comunes que permiten identificar los mensajes fraudulentos relacionados con supuestas multas de tránsito:

El mensaje proviene de un número desconocido o no institucional.

El enlace incluido no corresponde a un dominio oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

Se solicita información personal o financiera para consultar o pagar la supuesta infracción.

El mensaje genera urgencia mediante plazos cortos o advertencias de recargos inmediatos.

La SSC pidió a los automovilistas no interactuar con este tipo de mensajes y evitar abrir enlaces incluidos en SMS no solicitados.

Recomendaciones oficiales

Ante este tipo de estafas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó:

No dar clic en enlaces recibidos por mensajes de texto relacionados con multas de tránsito.

Verificar cualquier adeudo vehicular directamente en los portales oficiales del gobierno capitalino.

No proporcionar datos personales ni financieros en sitios web de procedencia desconocida.

Reportar los mensajes sospechosos como spam o intento de fraude.

La Policía Cibernética puso a disposición de la ciudadanía sus canales de atención para orientación y denuncias, entre ellos el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, y el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

Uso de suplantación de identidad

La SSC explicó que este tipo de fraude forma parte de una modalidad conocida como smishing, que consiste en el uso de mensajes de texto para suplantar la identidad de instituciones públicas o privadas con el fin de obtener información sensible.

En el comunicado oficial, la dependencia señaló que los sitios falsos suelen replicar logotipos, colores y tipografías similares a las utilizadas por dependencias gubernamentales, lo que puede generar confusión entre los usuarios.

Llamado a la prevención

Las autoridades capitalinas indicaron que este tipo de estafas se mantiene activo y puede evolucionar en su forma de operación, por lo que exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y a compartir las alertas con familiares y conocidos que sean propietarios de vehículos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró que cualquier comunicación relacionada con infracciones de tránsito debe verificarse directamente en los medios institucionales del Gobierno de la Ciudad de México.