Gertz Manero rinde protesta como Embajador de Reino Unido

Alejandro Gertz Manero rinde protesta como Embajador de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Pleno de la Comisión Permanente ratificó al extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, como Embajador de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña con votos del PRI, Morena, PT y el PVEM.

En breve sesión de media hora y con un sólo cuestionamiento, los legisladores de la Comisión Permanente ratificaron a Alejandro Gertz Manero como Embajador de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña, tras su renuncia forzada el pasado noviembre.

El único que cuestionó su designación fue el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio, como lo hizo en Comisiones, ya que resaltó que la renuncia del entonces Fiscal General no se ajustó plenamente a los supuestos que establece la ley, dado que una invitación para ocupar un cargo en una embajada no constituye en sí misma una causa grave como lo exige la ley para poder dimitir del cargo.

Foto: Montserrat López

Además, el emecista explicó que no se niega la experiencia en el servicio público mexicano de Gertz Manero, pero pidió revisar lo que dice la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que si bien el artículo 19 permite que la designación puede ser entre quienes no cuentan con carrera diplomática, también señala que preferentemente será entre los miembros del Servicio Exterior de Carrera con mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular.

“Experiencia no es lo mismo que especialización. Trayectoria no es lo mismo que formación específica, y un currículum amplio no necesariamente garantiza las competencias que requiere un puesto diplomático en uno de los momentos geopolíticos más complejos que ha vivido nuestro planeta en décadas.

“No queremos obstaculizar, pero tampoco vamos a acompañar. Yo entiendo la lógica del realismo político que estamos viviendo. Entiendo que en este recinto hay una mayoría también que se impone. Y entiendo que este nombramiento será aprobado.

“Pero entender la realidad no significa resignarnos ante ella. Porque nuestra función como legisladores rebasa una votación, sino también es señalar, es cuestionar y es poner un alto cuando consideramos algo que no se ajusta a las necesidades del país”, detalló.

Sin embargo, en votación económica a mano alzada, los legisladores aprobaron la designación del exfiscal, Alejandro Gertz Manero como cónsul de la Gran Bretaña. Minutos después, la presidenta de la Mesa Directiva del Comisión Permanente, Kenia López Rabadán, anunció su ratificación ante el Pleno.

Después, una comitiva acompañó a la Alejandro Gertz Manero para que ingresara al recinto legislativo y rindiera protesta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tras hacerlo, los legisladores le bridaron un fuerte aplauso.

Alejandro Gertz Manero tardó 20 minutos en el recinto legislativo, en donde brindó abrazos y se tomó fotos con legisladores oficialistas y de oposición, incluso recorrió los curules para tomarse fotos con legisladores del PAN, como el senador Enrique Vargas y el diputado Daniel Chimal, así como el coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira.

Tras su ratificación en exfiscal general salió del recinto legislativo acompañado de la comitiva entre sonrisas y sin dar declaraciones a la prensa.