Hugo Aguilar defendió compra de camionetas blindadas para ministros de la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz defendió la compra de las camionetas blindadas que les fueron asignadas por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) por diversos incidentes viales, pero que la decisión de no utilizarlas se mantiene.

En su primera conferencia de prensa como ministro presidente de la Corte, Aguilar Ortiz reconoció que, aunque fueron los ministros quienes solicitaron la adquisición de las camionetas que costaron 2.4 millones de pesos cada una, la decisión de no utilizarlas y ponerlas a disposición del OAJ para venderlas o asignarlas a otros juzgadores que requieran medidas de seguridad, respondió a las críticas que recibieron por contradecir el discurso de austeridad.

“En primer lugar, yo quiero ser claro, la austeridad no es un acto simbólico, es una política de administración responsable que se ejerce con equilibrio, sin poner en riesgo la seguridad institucional, la operación del Estado ni el cumplimiento de las funciones constitucionales”, dijo.

“Nosotros hemos estado escuchando las críticas, los cuestionamientos que se nos hacen, que hay que decirlo, no es sobre la función jurisdiccional, sobre la función sustantiva de este pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por esa razón, en diálogo con los ministros y ministras hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos”.

Explicó que desde agosto del año 2010 la Corte decidió que los integrantes del Pleno debían contar con medidas de seguridad por la responsabilidad de Estado que desempeñan, lo que incluyó el uso de vehículos blindados.

Para el 31 de agosto de 2025 el Máximo Tribunal tenía 43 vehículos blindados, pero los nuevos ministros sólo recibieron 39 porque cuatro de esas unidades fueron adquiridas por ministros de la anterior integración, conforme a los reglamentos internos de la Corte que así se lo permiten.

“Recibimos 30 camionetas Suburban, nueve camionetas Jeep, todos ellos modelos desde 2019, 20 y 21. Desde el inicio de nuestra tarea cada uno de los ministros y ministras decidió no usar las Suburban porque son, precisamente, ostentosas. Se decidió usar las camionetas Jeep”, comentó.

“Como se llevaron cuatro de las mejores (camionetas), el margen que teníamos era muy reducido. Los vehículos, por el tiempo de su adquisición, el modelo del que datan ya estaba muy deteriorado, muchos de ellos por el peso, con dificultades en su sistema de tracción en el motor y en general en su funcionamiento”.

Detalló que desde septiembre de 2025 los ministros han tenido incidentes de fallas mecánicas de las camionetas que no encendían o se quedaban varadas, razón por la que decidieron mandar a hacer una evaluación físico mecánica que concluyó que los vehículos ya estaban en malas condiciones, que el blindaje ya había caducado y, con base en esto y los análisis de riesgos para los ministros se decidió renovar el parque vehicular y vender 21 unidades.

“Está justificada la decisión. No fue una decisión arbitraria. Yo quiero poner énfasis en eso. Ahora, con la decisión que estamos tomando tampoco es que vayamos a quedar en dificultades operativas. Vamos a seguir trabajando con el mismo ánimo y el compromiso de siempre”, agregó Aguilar.

“Estuvimos negociando hasta el último minuto para que fuera a un menor costo. Tengan la plena certeza que estamos haciendo las cosas con mucha responsabilidad. Y yo en lo personal puedo andar hasta el metro, no tengo problema”.

El presidente del OAJ, Néstor Vargas fue cuestionado sobre las razones por las que los contratos de compraventa de las camionetas de los ministros y de más de 500 unidades más para el resto del Poder Judicial de la Federación (PJF) pero afirmó desconocerlas al igual que el nombre del proveedor.

Desmiente a Chicharrón

Durante la conferencia, el ministro Arístides Guerrero García acusó a los anteriores ministros de “llevarse” cuatro camionetas y las obras de arte que había en sus ponencias, sin embargo, fue desmentido por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

“Hay que decirlo como ocurrió, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la integración anterior, no solamente se llevaron obras de arte, sino que además se llevaron las cuatro camionetas que había adquirido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un proceso en el cual se adquirieron a través de los ministros que se retiraron”, señaló Guerrero García.

“Cuatro camionetas que determinaron ellos llevárselas como parte de su haber de retiro y de eso poco se habló en los medios de comunicación y creo que hay que decirlo”.

Al ser cuestionado sobre la presentación de denuncias contra los ministros en retiro que, según los señalamientos de Guerrero García, se habrían llevado las camionetas y las obras de arte de la Corte, el ministro presidente, Hugo Aguilar enfatizó en que no existió ningún robo de los vehículos.