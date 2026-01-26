Hugo Aguilar y el presidente de la OAJ niegan presión en renuncia inesperada de magistrada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los presidentes del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, dijeron desconocer las causas por las que renunció la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo en diciembre pasado, pero rechazaron que se deba a alguna presión.

En tanto, Aguilar Ortiz dio a conocer que prevé que a finales de esta semana el Pleno de la Corte designe a la funcionaria que sustituirá a Pérez Romo en el OAJ.

“No conozco yo las razones que la llevaron a tomar esa decisión, simplemente recibimos su renuncia, la recibimos aquí en la Corte y le dimos vista al Órgano de Administración Judicial y yo espero que esta semana podamos procesar ya a la nueva integrante para que se incorpore en las actividades que está desarrollando el Órgano de Administración Judicial”, dijo Aguilar Ortiz.

“Que yo sepa, no hay ninguna razón pues de presión o cualquier otra que pudiera haber dado lugar a esta renuncia, nos la presentó y en esos términos es lo que tenemos”.

El pasado 14 de enero, Proceso informó que la renuncia de Pérez Romo provocó el cese de todos los integrantes de su ponencia. Al respecto, Néstor Vargas precisó que quienes ya tenían plaza en diferentes áreas del Poder Judicial de la Federación (PJF) ya regresaron a sus lugares anteriores y afirmó que no se violaron los derechos laborales de nadie.

“No se violaron ninguno de los derechos, no (fueron indemnizados), era personal de confianza que los lleva el funcionario que los invita”, apuntó.

Añadió que el sellado de las oficinas de la ponencia de Pérez Romo forma parte de los protocolos internos del PJF para salvaguardar los bienes muebles y los documentos de la institución.

“Ella es la que sabe los motivos de la renuncia, (su oficina se selló porque) es un procedimiento que se sigue cotidianamente para resguardar las propiedades o los documentos, los objetos personales que tenga la persona, es un procedimiento, un protocolo que se sigue en todo el Poder Judicial y que hay que resguardar todos los bienes de la persona”, comentó Vargas.

El presidente del OAJ fue cuestionado sobre los rumores de que la salida de la magistrada se debió a que rechazó avalar adjudicaciones directas supuestamente irregulares, a lo que Vargas se limitó a responder que ante la información de este tipo de contrataciones él denunció ante la Contraloría las supuestas irregularidades, pero no dio más detalle.