Lluvias y vientos fuertes el martes por la masa de aire ártico; frío intenso en estas entidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La masa de aire ártico mantendrá las condiciones para chubascos y lluvias fuertes este martes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó para este 27 de enero por temperaturas de hasta -15 grados y rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora.

Durante la noche del lunes y madrugada del martes, el frente frío número 30 se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, ocasionando lluvias puntuales torrenciales en zonas de Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco; intensas en Veracruz (Papaloapan); lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y Quintana Roo; fuertes en Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas) y Yucatán; así como chubascos en regiones de Hidalgo (Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento).

La masa de aire ártico que acompaña al frente frío número 30 propiciará ambiente frío a muy frío con bancos de niebla en el norte, centro, oriente y sureste del país; además de evento de “Norte” de 70 a 80 kilómetros por hora con rachas de 100 a 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; rachas de 80 a 100 km/h en Veracruz y de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De igual forma, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Finalmente, se prevé oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en las costas de Veracruz, Tabasco y en el golfo de Tehuantepec, y de 2.0 a 4.0 metros de altura en el litoral de Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora

Para el martes, el frente frío número 30 se desplazará sobre el occidente del mar Caribe y dejará de afectar México. No obstante, la masa de aire ártico mantendrá las condiciones para chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

De igual forma, persistirá el evento de “Norte” con rachas de viento de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 60 a 80 km/h en Veracruz; de 50 a 70 km/h en Quintana Roo; y rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

También, se pronostica oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec; y de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, prevalecerá el ambiente muy frío a gélido con densos bancos de niebla sobre los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, incluido el Valle de México. En el resto del país, dominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvias.

Valle de México

Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de lluvias para el martes 27 de enero:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Papaloapan), Tabasco y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital y Las Montañas) y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Estado de México, Guerrero y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas para el martes 27 de enero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 27 de enero: