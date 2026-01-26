Pensión IMSS: cuándo cae el pago de febrero 2026

El calendario de pago de la pensión IMSS de febrero de 2026 tendrá un ajuste por días inhábiles.. Foto: Canva/ IMSS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el pago de la pensión correspondiente a febrero de 2026 tendrá un ajuste en su calendario habitual debido a la coincidencia de días inhábiles al inicio del mes. El instituto aplica este criterio cada vez que las fechas impiden realizar operaciones bancarias en los primeros días.

De acuerdo con el calendario oficial y la regla del primer día hábil, el pago de la pensión IMSS correspondiente a febrero de 2026 se realizará el martes 3 de febrero. El ajuste se debe a que el día 1 cae en domingo y el 2 de febrero es día de descanso obligatorio en México, lo que impide la dispersión de recursos en esas fechas.

Regla de pago que aplica el IMSS

El IMSS establece que las pensiones se depositan el primer día hábil de cada mes. Cuando ese día coincide con un fin de semana o con un día festivo oficial, el pago se recorre automáticamente al siguiente día hábil disponible.

El instituto precisó que este ajuste es administrativo y no modifica el monto de la pensión, ni requiere que las personas pensionadas realicen trámites adicionales para recibir su depósito.

A quiénes aplica el pago de febrero

La fecha programada para febrero de 2026 aplica a todas las personas pensionadas del IMSS, sin distinción del tipo de pensión. Esto incluye pensiones por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, riesgos de trabajo, así como asignaciones familiares y ayudas asistenciales.

El IMSS indicó que el criterio de dispersión es general y se aplica de la misma forma para todos los beneficiarios registrados en su padrón.

Actualización anual de pensiones en febrero

Además del ajuste en la fecha de pago, febrero es el mes en el que el IMSS realiza la actualización anual de las pensiones, conforme a lo establecido en la Ley del Seguro Social.

Este ajuste se calcula con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, indicador que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La actualización se refleja de manera automática en el pago mensual, sin que las personas pensionadas deban solicitarla.

Hasta el momento, el IMSS no ha difundido porcentajes específicos de ajuste para 2026, por lo que el monto final depende del cálculo individual de cada pensión y del régimen bajo el cual fue otorgada.

Calendario de pagos del IMSS en 2026

El calendario de pagos de pensiones del IMSS para 2026 contempla depósitos mensuales ajustados a los días hábiles bancarios. En febrero, el depósito se recorre conforme a esta regla, como ocurre en otros meses cuando el inicio coincide con fechas inhábiles.

La información forma parte del calendario institucional difundido por el IMSS y retomado por medios de comunicación nacionales a partir de fuentes oficiales.

Recomendaciones para las personas pensionadas

Se recomienda a las personas pensionadas revisar su cuenta bancaria durante la primera semana de febrero de 2026 para confirmar que el depósito se haya realizado. En caso de no observar el pago reflejado, sugirió acudir primero a la institución bancaria correspondiente.

Si la situación persiste, el instituto mantiene habilitados sus canales oficiales de atención para aclaraciones relacionadas con el pago de pensiones.