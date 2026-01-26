Pensión Mujeres Bienestar: quiénes reciben pago del 26 al 30 de enero

El pago de la Pensión Mujeres Bienestar se deposita de forma directa en la tarjeta del Banco del Bienestar.. Foto: @apoyosbienestar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Bienestar informó que durante el periodo del 26 al 30 de enero se lleva a cabo la fase final de la dispersión de recursos correspondiente al bimestre enero-febrero de la Pensión Mujeres Bienestar, programa federal dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años.

El pago del apoyo económico se realiza de manera escalonada, conforme a la letra inicial del primer apellido de cada beneficiaria, y se deposita directamente en las cuentas vinculadas a la tarjeta del Banco del Bienestar. Las autoridades señalaron que el depósito es automático y no requiere trámites adicionales para su recepción.

Beneficiarias que reciben el pago del 26 al 30 de enero

De acuerdo con el calendario oficial de los Programas para el Bienestar, en la última semana de dispersión de enero se contempla el pago a las beneficiarias cuyos apellidos se encuentran en la parte final del orden alfabético. Las fechas son las siguientes:

Lunes 26 de enero: mujeres cuyo primer apellido inicia con la letra S.

Martes 27 de enero: beneficiarias con apellidos que comienzan con las letras T, U o V.

Miércoles 28 de enero: mujeres con apellidos que inician con W, X, Y o Z.

Aunque el rango consultado comprende del 26 al 30 de enero, la Secretaría de Bienestar precisó que no hay depósitos programados para los días 29 y 30, por lo que el último día de pago del bimestre es el miércoles 28 de enero.

Monto del apoyo y cobertura del programa

Para el bimestre enero-febrero, la Pensión Mujeres Bienestar contempla un monto de 3,100 pesos bimestrales, entregados de forma directa a cada beneficiaria registrada en el padrón oficial.

Información oficial del Gobierno de México indica que este programa forma parte de la política social federal enfocada en mujeres que aún no cumplen la edad para acceder a la Pensión para Personas Adultas Mayores. A partir de su ampliación de cobertura, el padrón incluye a mujeres de 60 a 64 años, lo que incrementó el número total de beneficiarias a nivel nacional.

Padrón de beneficiarias y presupuesto

Datos oficiales de la Secretaría de Bienestar señalan que la Pensión Mujeres Bienestar cuenta con millones de beneficiarias registradas en todo el país. El programa se financia con recursos del presupuesto federal asignado a los Programas para el Bienestar y su dispersión se realiza de manera bimestral.

El apoyo se entrega de forma directa, sin intermediarios, como parte del esquema de transferencias monetarias que opera el Gobierno federal a través del Banco del Bienestar.

Forma de pago y disponibilidad del recurso

Una vez realizado el depósito, el recurso queda disponible para su uso inmediato. Las beneficiarias pueden disponer del dinero en cualquier momento posterior a la fecha de pago, ya sea mediante retiros en cajeros automáticos, ventanillas del Banco del Bienestar o pagos con tarjeta en establecimientos autorizados.

Las autoridades reiteraron que no es obligatorio acudir el mismo día del depósito, y que el dinero permanece seguro en la cuenta hasta que la beneficiaria decida utilizarlo.

Programas que comparten el calendario de pagos

La Pensión Mujeres Bienestar comparte el mismo calendario de dispersión con otros apoyos federales, como

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión para Personas con Discapacidad Permanente

Programa de Apoyo para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras

En todos los casos, el esquema de pago por letra del primer apellido se utiliza para distribuir los depósitos a lo largo del mes y evitar concentraciones en sucursales bancarias.

Recomendaciones para las beneficiarias

La Secretaría de Bienestar recomendó a las beneficiarias verificar el saldo de su cuenta antes de acudir a una sucursal, con el objetivo de confirmar que el depósito ya se encuentra reflejado. Esta consulta puede realizarse en cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

También se recordó que no es necesario acudir acompañada ni proporcionar datos personales a terceros, ya que el proceso de pago se realiza de manera automática conforme al calendario oficial.