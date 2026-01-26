Romero Tellaeche se aferra al CIDE y alega que conserva “sus atribuciones y responsabilidades”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras su destitución como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) por decisión de Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, José Antonio Romero Tellaeche alegó que conserva “sus atribuciones y responsabilidades” en el Centro, bajo el argumento del respeto al Estatuto General del Centro y la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

La tarde de este lunes, luego de que se difundió la decisión de Ruiz Gutiérrez para destituirlo del cargo, -al que llegó a finales del 2021 de manera irregular y apoyado por la entonces directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, y ésta, a su vez, por el presidente Andrés Manuel López Obrador-, el economista dirigió un oficio a los integrantes del Órgano de Gobierno del CIDE para “precisar el marco jurídico” aplicable a la titularidad de la Dirección General del Centro y a los supuestos aplicables “para su eventual conclusión anticipada”.

Basado en el Estatuto General del CIDE y la Ley General en la materia, Romero Tellaeche aseguró que la designación, permanencia y, en su caso, remoción del titular de la Dirección “se rige por reglas expresas que excluyen cualquier forma de separación basada en decisiones informales, acuerdos políticos o manifestaciones de voluntad carentes de sustento jurídico”.

Enfatizó que la remoción anticipada del cargo solo se puede hacer “cuando se acrediten fehacientemente causas legales expresamente previstas, observando en todo momento el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de audiencia, y mediante resolución adoptada en sesión formal del Órgano de Gobierno, debidamente convocada, con un punto específico en el orden del día y constancia en el acta respectiva”.

Romero Tellaeche agregó que, en cuanto al desempeño institucional, la norma “exige la intervención y consideración de instancias técnicas de evaluación, cuyo carácter no es político sino especializado, y cuyas opiniones forman parte sustantiva del procedimiento legal válido”.

El exdirector del CIDE alegó que “en tanto no se actualice alguno de los supuestos previstos en la ley ni se desarrolle el procedimiento correspondiente en los términos señalados”, la persona titular “conserva plenamente sus atribuciones legales y estatutarias, así como la responsabilidad de continuar ejerciendo el cargo en beneficio de la institución y del interés público que el CIDE tiene encomendado”.

Entonces, Romero Tellaeche reiteró su “plena disposición” a seguir desempeñando las funciones como director, “con estricto apego al marco jurídico aplicable, a los principios de legalidad, institucionalidad y responsabilidad pública, y al respeto irrestricto de las decisiones que, en su caso, adopte éste Órgano de Gobierno conforme a derecho”.

De paso, alegó que los informes y resultados relativos a la Auditoría Superior de la Federación, al Comité Externo de Evaluación y a los informes del Comisariado Público son “del conocimiento” de Órgano y están “debidamente atendidos en la forma y términos correspondientes”.

¿Qué dice la Ley General de Ciencia?

El oficio en el que secretaria Ruiz Gutiérrez designó a la doctora Lucero Ibarra Rojas, marca la conformidad con el artículo 94 de la Ley General en Materia de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación, mismo que dice: “Las personas titulares de las Direcciones Generales o equivalentes de los Centros Públicos serán designadas por la titular de la dependencia o entidad coordinadora del sector que corresponda…”

En tanto, el Artículo 95 de la misma asegura: "Asimismo, las personas titulares de las Direcciones Generales o equivalentes podrán ser removidas por la persona titular de la dependencia o entidad coordinadora del sector que corresponda".