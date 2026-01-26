Salinas Pliego ya manifestó “su deseo de pagar” deuda millonaria al SAT: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La representación de Grupo Salinas manifestó al gobierno su intención de pagar los adeudos, por lo que procede un esquema de plazos y un ajuste hasta por 39 por ciento sobre el monto total, lo cual deberá definirse en esta semana, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En cuanto al aplazamiento en los pagos, la mandataria federal agregó que sí se contemplan “porque plantearon su deseo de pagar y se abre el espacio”.

Se espera que esta semana quede resuelta la definición de pagos para establecer cómo pagarán, “es lo que está en la mesa”.

Recordó que “en caso de intención de pago, podrá solicitar ajustes conforme a las sentencias de los tribunales. Dependiendo del orden y esquema de pago, el ajuste podrá ser de hasta 39% de conformidad con la ley y eso es lo que está estableciéndose”.

De nuevo, la presidenta expuso que lo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue no validar un amparo de Salinas Pliego sobre la última resolución de los tribunales colegiados.

Por lo que ahora pueden tener los beneficios que establece el código fiscal y presentados por el SAT.

“Estamos esperando a esta semana para que todo sea en el marco de la ley”, por lo que en cuanto se establezca “estaríamos informando a todo el pueblo de México de cuál es el beneficio que tiene y cómo es que se van a pagar estos impuestos”.

De no tener una respuesta positiva por Grupo Salinas, dijo la presidenta, ya tienen definido cuál será el procedimiento, pero hasta que no se conozca el resultado, no se dará a conocer.