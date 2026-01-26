Sheinbaum afirma que Ryan Wedding se entregó; desmiente al director del FBI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió al director del FBI, Kash Patel, por la entrega del canadiense Ryan Wedding y aseguró que no permitirían ninguna operación conjunta en México, con agentes de Estados Unidos.

Explicó que el director del FBI estuvo en México por reuniones que ya se tenían pactadas desde hace tiempo y fueron en el marco del entendimiento de seguridad que se había planteado.

Días antes se había detenido a uno de los diez más buscados del FBI por parte de las fuerzas federales del gobierno de México y estaba detenido”.

Aclaró que “por otro lado, esa misma madrugada se presentó ante la embajada esta persona de origen canadiense que se entrega, por considerar de acuerdo con sus consideraciones, que era mejor su entrega a que si era bajo persecución porque tiene un delito en los Estados Unidos, una carpeta de investigación”.

Cuando llega Patel a Estados Unidos, “dice que esta persona canadiense, hubo un operativo bilateral que llevó a la detención de esta persona. En su momento, de inmediato lo negó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y después lo niega el propio embajador de los Estados Unidos en México.

Después, destacó, hubo un comunicado de la casa Blanca incluso relacionado con la reunión que se estaba teniendo con Estados Unidos sobre seguridad”.

La mandataria federal coincidió en que “esta persona se entrega en la embajada, ¿cuál es la mejor prueba de que se entrega? Una publicación que él mismo hace (...) él pone esta publicación, dice: ´A los medios y a mis seguidores después de buscar un proceso de garantías para un proceso justo he decidido voluntariamente entregarme a las autoridades...en fin todo lo demás. Este mensaje ha sido posteado por un representante en el contexto de la fotografía, Mr. Wedding llegó caminando a la embajada en la Ciudad de México por su propio pie”.

Quiso aclarar que no hay operaciones conjuntas en México, entre agentes del FBI y elementos mexicanos, porque los estadunidenses “tienen muy claras sus limitaciones”, establecidas por la Constitución y por la Ley de Seguridad Nacional, porque, dijo, lo que hay es una coordinación respecto de información en ambos lados de la frontera.

“Pero no hay operaciones conjuntas, no permitiríamos eso, no estamos de acuerdo con eso, se lo he manifestado varias veces de manera personal al presidente Trump”, por lo que redundó en que hay coordinación especial, por ejemplo, con el Comando Norte o con otras autoridades por presuntos delincuentes que tienen un proceso judicial en Estados Unidos y solicitan la detención en México, pero ésta también se lleva bajo intereses de México porque generan violencia en el país.

Después, la presidenta dijo que corresponde al director del FBI dar las razones por las que dijo que fue una acción conjunta.