Sheinbaum manda carta “diplomática” a Corea para pedir más conciertos de BTS en México

La presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta a Corea para pedir más conciertos de BTS. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta “diplomática” al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung para pedirle más conciertos del grupo juvenil BTS.

Dijo que su objetivo es “que busquemos la manera de que las y los jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y en particularmente en México. Ya les contaré cuál es la respuesta del primer ministro de Corea, pero es por los y las jóvenes de México esta solicitud diplomática de manera muy respetuosa que estamos haciendo al primer ministro de Corea (del Sur)”.

La jefa del Ejecutivo Mexicano justificó que “este grupo BTS es muy popular entre las y los jóvenes mexicanos. Van a ser en mayo los conciertos, ¿no? Y quieren comprarlo cerca de un millón de jóvenes y solo hay 150 mil boletos”.

Foto: Miguel Dimayuga

La mandataria federal primero se comunicó con “el responsable de Ocesa que es quien organiza junto a Alejandro Soberón, le pregunté que qué posibilidad habría de más conciertos -porque todo el fin de semana estuvo el tema, aparte de la reventa y lo que ha estado haciendo, de manera muy profesional, Iván Escalante, director de Profeco- y me dijo ´bueno es que no se pueden, solamente hay tres fechas, no hay más fechas todo mundo quiere que vaya este grupo´”.