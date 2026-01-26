Tras cese de Romero Tellaeche, sindicato y asamblea académica del CIDE respaldan a Lucero Ibarra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Sindicato del Personal Académico (SIPACIDE) y la Asamblea Académica permanente del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) reconocieron el nombramiento de la doctora Lucero Ibarra Rojas como nueva directora general interina del Centro y le expresaron su “firme y completo” apoyo.

El reconocimiento de los académicos del CIDE difundidos en sus redes sociales se dieron alrededor de dos horas después de que se difundió la noticia de la destitución de José Antonio Romero Tellaeche al frente del CIDE, por orden de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez.

El primero en reconocer a Ibarra Rojas fue el SIPACIDE, quien tomó conocimiento de la designación y agregó que “la reconoce como la autoridad de nuestra institución, por lo que, atendiendo a nuestro marco legal y laboral, dirigirá hacia ella, a partir de su designación, toda comunicación y tratamiento de las cuestiones propias de nuestra relación laboral”.

Los académicos añadieron:

“Saludamos y extendemos nuestro reconocimiento al nombramiento que, en ejercicio de sus atribuciones, ha emitido la secretaria doctora Rosaura Ruiz”.

Luego, desearon a la directora interina Lucero Ibarra, “el mejor de los éxitos en su gestión y le expresamos nuestra disposición para trabajar en el fortalecimiento de nuestra institución”.

El documento está firmado por los integrantes del Comité Directivo, cuyo secretario general es José Roldán Xopa.

Por su parte, la Asamblea Académica del CIDE expresó su “firme y completo apoyo” a la doctora Ibarra Rojas como directora general interina del Centro.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, aseguró: “Estamos convencidas y convencidos de que la dra. Ibarra Rojas tiene los méritos y capacidad para guiar a la institución con el fin de garantizar la educación pública de calidad y la investigación al servicio del país y de alto impacto en la vida académica. Le ofrecemos nuestro total respaldo y confianza”.

Al mismo tiempo, los 38 profesores firmantes agradecieron a la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, “por toda su gestión y la disponibilidad de oír a la comunidad en este asunto”.

Entre estos académicos se encuentra la doctora Catherine Andrews, quien fue demandada por el entonces director general del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche, por el delito de daño moral.

La académica lo denunció por plagio académico en el 2022 y por presunto acoso laboral. En noviembre del 2021, cuando Romero Tellaeche tenía poco de haber llegado, de manera irregular, a la dirección del CIDE, ordenó la destitución de Andrews de la Secretaría Académica del CIDE bajo la acusación de haber cometido “un acto de rebeldía”.