CFE Internet mÃ³vil: quÃ© incluye y cuÃ¡nto dura el servicio

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La ComisiÃ³n Federal de Electricidad, a travÃ©s de su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, opera el servicio conocido como CFE Internet mÃ³vil, una modalidad de conectividad que permite a ciertos usuarios acceder a datos mÃ³viles, llamadas y mensajes sin contratar planes tradicionales con empresas privadas.

Este servicio forma parte de la estrategia federal de conectividad y se distribuye principalmente mediante chips SIM fÃ­sicos que se entregan a beneficiarios de programas sociales, estudiantes y poblaciÃ³n ubicada en zonas prioritarias. AdemÃ¡s, la CFE ofrece planes mÃ³viles de bajo costo para el pÃºblico en general bajo el mismo esquema de red.

A continuaciÃ³n se detalla quÃ© incluye CFE Internet mÃ³vil, cÃ³mo funciona el servicio y cuÃ¡nto tiempo dura, de acuerdo con informaciÃ³n institucional y cobertura de medios nacionales.

QuÃ© es CFE Internet mÃ³vil

CFE Internet mÃ³vil es un servicio de telefonÃ­a e internet celular que opera mediante tarjetas SIM compatibles con telÃ©fonos mÃ³viles desbloqueados. El servicio utiliza infraestructura de telecomunicaciones administrada por el Estado y acuerdos de interconexiÃ³n con otras redes para brindar cobertura en distintas regiones del paÃ­s.

El acceso al servicio se da principalmente de dos maneras:

A travÃ©s de chips gratuitos entregados a poblaciones especÃ­ficas.

Mediante planes mÃ³viles de bajo costo disponibles para contrataciÃ³n directa.

En ambos casos, el servicio funciona sin contratos forzosos y sin penalizaciones por cancelaciÃ³n.

QuÃ© incluye el servicio de CFE Internet mÃ³vil

El contenido del servicio depende de la modalidad bajo la cual se obtiene el chip, pero en tÃ©rminos generales CFE Internet mÃ³vil incluye tres elementos principales:

Datos mÃ³viles

El chip cuenta con un paquete mensual de datos para navegaciÃ³n en internet. Estos datos permiten el uso de aplicaciones, consultas en lÃ­nea, mensajerÃ­a instantÃ¡nea y acceso a plataformas educativas y de servicios digitales.

El volumen de datos asignado puede variar segÃºn el programa bajo el cual se entregue el chip, pero se renueva de forma periÃ³dica mientras el beneficio se mantenga activo.

Llamadas telefÃ³nicas

El servicio incluye minutos para realizar llamadas nacionales dentro del territorio mexicano. Estos minutos estÃ¡n integrados en el paquete mensual y permiten comunicaciÃ³n bÃ¡sica sin necesidad de recargas adicionales durante el periodo de vigencia.

Mensajes SMS

Los usuarios cuentan con mensajes de texto incluidos, Ãºtiles para comunicaciones que no requieren conexiÃ³n a datos o para recibir notificaciones de servicios y plataformas oficiales.

Estos tres componentes se entregan de manera conjunta como parte del servicio mÃ³vil y no se contratan por separado en el caso de los chips gratuitos.

CuÃ¡nto dura el servicio de CFE Internet mÃ³vil

La vigencia del servicio es uno de los puntos de mayor interÃ©s entre los usuarios. En el caso de los chips gratuitos, la duraciÃ³n estÃ¡ definida desde el momento de su activaciÃ³n.

De acuerdo con informaciÃ³n difundida por la propia CFE, el servicio tiene una vigencia de hasta 12 meses, contados a partir de que el chip se activa en el dispositivo mÃ³vil.

Durante ese periodo:

El paquete de datos, llamadas y mensajes se renueva de forma mensual.

No es necesario realizar pagos ni recargas para mantener el beneficio.

El servicio permanece activo siempre que el chip se utilice conforme a los lineamientos establecidos.

Una vez concluido el periodo de vigencia, el usuario puede perder el acceso al beneficio gratuito o, en algunos casos, migrar a un esquema de pago si el programa asÃ­ lo permite.

Diferencia entre chips gratuitos y planes de pago

AdemÃ¡s de los chips sin costo, CFE Telecomunicaciones ofrece planes mÃ³viles con tarifas accesibles para el pÃºblico en general. Estos planes tambiÃ©n incluyen datos, llamadas y mensajes, pero su vigencia depende del plan contratado y del pago correspondiente.

A diferencia de los chips gratuitos:

Los planes de pago no estÃ¡n limitados a beneficiarios de programas sociales.

La duraciÃ³n del servicio depende de la recarga o mensualidad.

El usuario puede elegir entre distintos paquetes disponibles.

Ambas modalidades utilizan la misma infraestructura y red de CFE Internet mÃ³vil.

Requisitos tÃ©cnicos para usar el servicio

Para que el servicio funcione correctamente, el usuario debe contar con:

Un telÃ©fono celular desbloqueado.

Compatibilidad con la red utilizada por CFE Internet mÃ³vil.

ConfiguraciÃ³n correcta del APN, en caso de que el equipo no lo detecte de forma automÃ¡tica.

El chip no incluye equipo telefÃ³nico; el usuario debe insertar la tarjeta SIM en su propio dispositivo.

Alcance del servicio y cobertura

La cobertura de CFE Internet mÃ³vil se concentra en zonas donde la CFE ha desplegado infraestructura propia o tiene acuerdos de interconexiÃ³n. La disponibilidad puede variar por regiÃ³n, por lo que las autoridades recomiendan verificar la cobertura antes de solicitar o activar el servicio.

El internet mÃ³vil se complementa con puntos de acceso WiFi instalados en espacios pÃºblicos, aunque ambos servicios operan de forma independiente.