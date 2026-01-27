“El Botox” aún no ha sido vinculado por el asesinato de Bernardo Bravo

MORELIA, Michoacán (apro).- A cinco días de su captura, Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, no ha sido vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

Así lo evidenció esta mañana el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, durante una rueda de prensa, al señalar que apenas ayer lunes se presentó la solicitud de trámite para la ejecución de la orden de aprehensión local por el asesinato del líder limonero.

Explicó que el trámite de respuesta a dicha solicitud tarda, en promedio, una semana; que la petición se presentó inicialmente por el caso de Bernardo Bravo por tratarse del más reciente, y que en los próximos días se ingresarán las solicitudes correspondientes al resto de las órdenes de aprehensión, con el objetivo de que todas se cumplimenten por reclusión.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla recordó que, tras su detención el pasado 22 de enero, “El Botox” fue trasladado de manera inmediata a la Ciudad de México y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ante un juez federal que le dictó prisión preventiva por delitos del fuero federal.

“Ahora se notifica al juez federal y al Cereso del Altiplano que también existen órdenes de aprehensión estatales; por lo tanto, también será juzgado por los delitos locales. Son dos órdenes de aprehensión por homicidio doloso: una correspondiente a 2018 y la más reciente, por el caso de Bernardo Bravo. Además, existen por delitos de extorsión y una más por tentativa de homicidio”, precisó.

Cabe señalar que, además del asesinato de Bernardo Bravo, “El Botox” es acusado del homicidio de Javier Ureña González, alcalde provisional de Buenavista en 2018. Asimismo, fue señalado por su presunta participación en el homicidio del líder de autodefensas Hipólito Mora, ocurrido en 2023; sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha aclarado si existe o no una orden de aprehensión en su contra por estos hechos.

“El Botox” encabezaba la célula delictiva denominada “Los Blancos de Troya”, señalada entre otros, por operar en Apatzingán extorsiones contra productores de limón.