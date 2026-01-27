Familias afectadas por explosión en Paseos de Taxqueña podrían recibir apoyo mensual de 8 mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Alcaldía Coyoacán, encabezada por el opositor Giovani Gutiérrez, abrió la convocatoria para que las 25 familias afectadas por la explosión registrada el 9 de enero en el edificio 21-B de la calle Paseos de Los Naranjos, en la colonia Paseos de Taxqueña, se registren para recibir un apoyo mensual de 8 mil pesos destinados al pago de renta de vivienda provisional mientras el inmueble permanece inhabitable.

Este 27 de enero, en su cuenta de X, la demarcación compartió la convocatoria que establece la entrega de transferencias mensuales durante un periodo de hasta 12 meses para las familias que no pueden regresar a sus departamentos debido a los daños estructurales provocados por la acumulación de gas que originó el siniestro.

El esquema de apoyo contempla un presupuesto total de 2 millones 400 mil pesos para atender a 117 personas —68 mujeres y 49 hombres— que habitaban el edificio.

El registro de las personas beneficiarias se llevará a cabo del 27 al 30 de enero en las oficinas de la Coordinación de Política Social de la alcaldía, ubicadas en Calle Pacífico 181, en el Barrio de la Concepción.

Entre los requisitos se encuentra: La presentación de identificación oficial, comprobante de domicilio y documentos que acrediten la propiedad, posesión o arrendamiento de alguna de las viviendas del inmueble, además de una solicitud por escrito y los formatos correspondientes.

La convocatoria contempla una vía alterna para quienes, como consecuencia del siniestro, no cuenten con la documentación completa, mediante la presentación de un escrito en el que se exponga la situación por la que atraviesan, cuyo formato será proporcionado por la propia alcaldía.

El apoyo económico será entregado de manera mensual y se suspenderá una vez que las autoridades autoricen el regreso de las familias a sus viviendas, tras la conclusión de los trabajos de rehabilitación, los cuales están a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la morenista Clara Brugada.

La explosión ocurrió el viernes 9 de enero, poco después de las 8:00 horas, y obligó al desalojo total del edificio.

Tras el incidente, algunas de las personas afectadas fueron alojadas temporalmente en un hotel al sur de la capital con apoyo de la Secretaría de Vivienda (INVI), mientras que otras resolvieron su situación habitacional con redes familiares o vecinales.

Inversión del Gobierno capitalino

El anuncio de la convocatoria se dio ocho días después de que Brugada informó que su administración destinará 18 millones de pesos para la rehabilitación estructural del inmueble, cuyos trabajos iniciarán en marzo y tendrán una duración estimada de entre seis y ocho meses.

Durante una visita al lugar del siniestro, la jefa de Gobierno señaló que el edificio requiere una rehabilitación estructural y no una demolición total, y precisó que antes del inicio de las obras se contará con el proyecto técnico y el proyecto ejecutivo correspondientes. Mientras duren los trabajos, indicó que las familias contarán con alojamiento provisional.