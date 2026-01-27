Gaby “N” contactó a su familia y dijo que sigue escondida tras atropellar a un motociclista

Gaby “N” es señalada por atropellar, arrastrar y causar la muerte de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa.. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La mujer identificada como Gaby “N”, señalada por atropellar, arrastrar y causar la muerte de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa, se comunicó con su familia para informar que permanece escondida, mientras autoridades capitalinas mantienen activa la orden de aprehensión en su contra y continúan con los operativos de localización.

El contacto con sus familiares se convirtió en el dato más reciente dentro de la investigación iniciada tras los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026, cuando un motociclista perdió la vida luego de ser impactado por un vehículo que no se detuvo tras el choque, de acuerdo con las indagatorias ministeriales.

Autoridades mantienen la búsqueda tras contacto con familiares

Fuentes policiales confirmaron que Gaby “N” logró comunicarse con integrantes de su familia para señalar que sigue oculta y evita ser detenida. El mensaje se produjo días después de que familiares declararan ante autoridades que desconocían su paradero.

Posteriormente, los mismos allegados reconocieron que la mujer sí tuvo contacto con ellos tras el atropellamiento, información que permitió ampliar las líneas de investigación y reforzar los operativos de búsqueda en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México.

La Fiscalía mantiene vigente la orden de aprehensión y reiteró que puede ejecutarse en cualquier parte del país.

Cateos en Edomex no logran ubicar a la acusada

Como parte de las acciones para localizarla, agentes de la Policía de Investigación realizaron un cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, presuntamente vinculado a familiares de la mujer señalada.

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada y contó con autorización judicial. Sin embargo, Gaby “N” no fue localizada en el domicilio inspeccionado. Las autoridades confirmaron que el inmueble quedó bajo revisión como parte de la investigación, pero el resultado fue negativo.

Además de este cateo, se han revisado otros domicilios relacionados con personas cercanas a la acusada, sin que hasta ahora se haya logrado su detención.

Regresó a casa tras el atropellamiento, según la investigación

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, tras el atropellamiento ocurrido en Iztapalapa, la mujer regresó a un domicilio familiar utilizando el mismo vehículo involucrado en el hecho.

En ese lugar, tomó documentos personales y algunas pertenencias, y posteriormente abandonó el inmueble. Según las declaraciones recabadas por las autoridades, pidió a sus familiares que negaran conocer su ubicación en caso de ser interrogados por la policía.

El vehículo presuntamente implicado en el atropellamiento ya fue asegurado por la Fiscalía y forma parte de las pruebas analizadas en el proceso penal.

Orden de aprehensión sigue vigente desde enero

La orden de aprehensión contra Gaby “N” fue emitida el 7 de enero de 2026, cuatro días después del incidente vial que derivó en la muerte del motociclista. El Ministerio Público solicitó la medida tras integrar los primeros elementos de prueba.

Desde entonces, las autoridades han desplegado operativos en coordinación con corporaciones del Estado de México para tratar de ubicar a la mujer, quien permanece prófuga.

La Fiscalía también confirmó que existen restricciones legales que le impiden salir del país, aunque hasta ahora no ha sido detenida.

Análisis de cámaras del C5 forma parte de la investigación

Dentro de las diligencias, la autoridad revisa imágenes captadas por cámaras del C5, las cuales muestran la ruta del vehículo involucrado y los movimientos posteriores al atropellamiento.

Estos registros se utilizan para reconstruir los hechos, confirmar la identidad de la conductora y fortalecer la solicitud judicial que sustenta la orden de captura.

La Fiscalía señaló que el análisis del material videográfico continúa y se cruza con testimonios y otros datos de prueba.

Investigación continúa abierta y sin detenidos

A más de dos semanas del hecho, no hay personas detenidas por el caso. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas todas las líneas de investigación relacionadas con el atropellamiento, la omisión de auxilio y la fuga posterior.

Las autoridades reiteraron que la búsqueda de Gaby “N” continúa y que cualquier información que ayude a su localización puede ser integrada a la carpeta de investigación conforme a los protocolos legales.