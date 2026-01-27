IMSS-Bienestar atiende pie diabético con fármaco elaborado en Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El IMSS-Bienestar ya opera 12 clínicas para la atención del pie diabético en Chiapas y Guerrero con un medicamento elaborado en Cuba y pretende abrir 80 en todo el país durante el 2026, informó su titular, Alejandro Svarch.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el funcionario se refirió al medicamento Heberprot-P que es usado en la isla caribeña:

“(En Cuba) tienen un producto muy innovador, un producto que no tiene competencia en el mercado, para las úlceras del pie diabético; sobre todo, las úlceras en un grado ya avanzado, es decir, el paciente que ya la última condición es la amputación y ya pacientes que están en la línea para desafortunadamente llegar a este procedimiento, este medicamento permite rescatar la extremidad”, explicó.

Calificó como “algo muy innovador” de esta tecnología que “puede ser aplicada desde el primer nivel de atención, evitando traslados a hospitales y evitando, por supuesto, la amputación de la extremidad”.

El funcionario aseguró que ese medicamento cubano ya se usa en 12 clínicas de atención a pie diabético y que el IMSS-Bienestar pretende abrir 80 clínicas de ese tipo en el país para la atención del pie diabético durante 2026.

En México, datos oficiales indican que, entre 15% y 25% de las personas con diabetes desarrollarán úlceras en los pies. El pie diabético es la principal causa de amputación no traumática en el país y representa un grave problema de salud pública.

Intervención temprana reduce 60% riesgo de diabetes

Durante la conferencia presidencial, el secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que “se puede reducir hasta en un 40% o 60% el riesgo de diabetes mellitus con una intervención temprana”.

El funcionario calificó como “un mito que una vez que una persona es diagnosticada con diabetes tenga que llegar necesariamente a complicaciones como daño renal, ceguera, amputaciones o incluso hipertensión arterial”.

Según dijo, los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes son:

Niveles elevados de glucosa en ayuno

Aumento del perímetro abdominal

Alimentación alta en calorías y alimentos ultraprocesados

Estrés crónico

Alteraciones en el sueño

Antecedentes familiares

Por ello, recomendó adoptar hábitos saludables como la práctica regular de ejercicio físico y una alimentación equilibrada. El ejercicio, detalló, contribuye a controlar el peso, mejora la sensibilidad a la insulina y reduce significativamente los riesgos asociados.

La diabetes mellitus, explicó, “se desarrolla a lo largo de la vida, se puede prevenir, se puede evitar, se puede manejar sin complicaciones y se pueden retrasar sus efectos con un diagnóstico temprano y con una prevención individual”.

Insistió en que la prevención es “más efectiva” cuando se enfoca en grupos de alto riesgo, lo que permite que las personas con diabetes puedan llevar “una vida prácticamente normal”.

El titular de la SSA enfatizó en la diabetes gestacional al alertar que “una mujer que durante el embarazo presenta niveles elevados de glucosa tiene entre siete y 10 veces mayor riesgo de desarrollar diabetes posteriormente”. Además, este antecedente incrementa el riesgo en sus hijos.