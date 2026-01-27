Kenia López Rabadán clausura el trabajo de la Comisión Permanente en el Congreso

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, en la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Con la ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido y la comparecencia de la titular de la Comisión Nacional del Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Kenia López Rabadán, clausuró los trabajos de la Comisión Permanente en el Congreso.

La diputada albiazul también celebró que la Mesa Directiva de la Comisión Permanente estuvo conformada sólo por mujeres.

“Quiero agradecer en esta conclusión de esta Comisión Permanente a las y los diputados, a las y los senadores, muchas gracias por su trabajo, gracias por la posibilidad de prestigiar al parlamento desde este espacio deliberativo.

“A la Mesa Directiva que me acompañó, muchísimas gracias, diputadas, muchas gracias, senadoras, muchas gracias a la presidenta del Senado de la República por estar en este espacio de la Cámara de Diputados. La Mesa toda es de mujeres. Muchísimas gracias por su trabajo”, enfatizó.

La legisladora dijo que la Mesa Directiva hará las comunicaciones al Poder Ejecutivo Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para informar de la clausura de la Comisión Permanente.

Además, notificó que los informes que remitan las comisiones de trabajo se darán por recibidos y se instruirá su publicación en la Gaceta Parlamentaria y su inserción íntegra en el Diario de los Debates.

Para finalizar, López Rabadán citó a la sesión de Congreso General que tendrá lugar el domingo 1 de febrero, a las 11:00 horas para la apertura del siguiente periodo ordinario.