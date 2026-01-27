LFT: cÃ³mo deben pagarte si trabajas el 2 de febrero de 2026

Ley Federal del Trabajo
LFT: cÃ³mo deben pagarte si trabajas el 2 de febrero de 2026La Ley Federal del Trabajo define el pago por laborar en dÃas festivos. Conoce quÃ© dicen los artÃculos 74 y 75.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” El lunes 2 de febrero de 2026 es considerado dÃa de descanso obligatorio en MÃ©xico conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT). La fecha corresponde al descanso legal por la conmemoraciÃ³n del aniversario de la promulgaciÃ³n de la ConstituciÃ³n PolÃtica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se recorre al primer lunes de febrero. Cuando una persona trabajadora presta servicios en esta fecha, la ley establece de manera expresa cÃ³mo debe realizarse el pago.
Las disposiciones aplicables se encuentran principalmente en los artÃculos 74 y 75 de la LFT, los cuales regulan tanto los dÃas de descanso obligatorio como la remuneraciÃ³n correspondiente cuando se laboran.
ArtÃculo 74: por quÃ© el 2 de febrero es descanso obligatorio
El artÃculo 74 de la Ley Federal del Trabajo enumera los dÃas de descanso obligatorio en el paÃs. En su fracciÃ³n correspondiente, establece como dÃa de descanso el primer lunes de febrero en conmemoraciÃ³n del 5 de febrero, fecha en que se recuerda la promulgaciÃ³n de la ConstituciÃ³n.
En 2026, el primer lunes de febrero cae el dÃa 2, por lo que esta fecha tiene carÃ¡cter oficial de descanso obligatorio en todo el territorio nacional. Esta condiciÃ³n es de observancia general y no depende de acuerdos internos de empresas o instituciones.
ArtÃculo 75: cÃ³mo deben pagarte si trabajas ese dÃa
El artÃculo 75 de la LFT seÃ±ala que las personas trabajadoras que presten servicios en un dÃa de descanso obligatorio tienen derecho a recibir, independientemente del salario que les corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado.
En tÃ©rminos prÃ¡cticos, esto implica que el pago total por laborar el 2 de febrero de 2026 debe equivaler a tres veces el salario diario:
- El salario normal del dÃa, mÃ¡s
- El doble del salario diario adicional establecido por la ley.
Esta obligaciÃ³n aplica a patrones de todos los sectores, siempre que exista una relaciÃ³n laboral subordinada.
Alcance del pago establecido en la LFT
El esquema de pago previsto en el artÃculo 75 aplica para personas trabajadoras con contrato individual o colectivo, ya sea por tiempo determinado, indeterminado o eventual. TambiÃ©n incluye a quienes perciben salario por dÃa, semana o quincena, asÃ como a quienes reciben ingresos variables, siempre que pueda determinarse su salario diario.
La SecretarÃa del Trabajo y PrevisiÃ³n Social ha reiterado que estas disposiciones son obligatorias y no pueden ser sustituidas por descansos compensatorios, salvo que se respete el pago establecido en la ley.
QuÃ© ocurre si no se respeta el pago legal
El incumplimiento de lo dispuesto en los artÃculos 74 y 75 de la LFT puede derivar en sanciones administrativas para el patrÃ³n. Las personas trabajadoras que no reciban el pago correspondiente pueden solicitar orientaciÃ³n o presentar una queja ante las autoridades laborales o los centros de conciliaciÃ³n.
Las autoridades recomiendan conservar recibos de nÃ³mina y revisar que el pago por dÃas festivos estÃ© claramente identificado.
Importancia de conocer los artÃculos aplicables
La correcta aplicaciÃ³n de los artÃculos 74 y 75 de la LFT permite a las personas trabajadoras identificar cuÃ¡ndo un dÃa es de descanso obligatorio y cÃ³mo debe pagarse en caso de ser laborado. Para el 2 de febrero de 2026, la ley establece de forma directa el derecho a una remuneraciÃ³n adicional por tratarse de un dÃa festivo oficial.