LFT: cÃ³mo deben pagarte si trabajas el 2 de febrero de 2026

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” El lunes 2 de febrero de 2026 es considerado dÃ­a de descanso obligatorio en MÃ©xico conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT). La fecha corresponde al descanso legal por la conmemoraciÃ³n del aniversario de la promulgaciÃ³n de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se recorre al primer lunes de febrero. Cuando una persona trabajadora presta servicios en esta fecha, la ley establece de manera expresa cÃ³mo debe realizarse el pago.

Las disposiciones aplicables se encuentran principalmente en los artÃ­culos 74 y 75 de la LFT, los cuales regulan tanto los dÃ­as de descanso obligatorio como la remuneraciÃ³n correspondiente cuando se laboran.

ArtÃ­culo 74: por quÃ© el 2 de febrero es descanso obligatorio

El artÃ­culo 74 de la Ley Federal del Trabajo enumera los dÃ­as de descanso obligatorio en el paÃ­s. En su fracciÃ³n correspondiente, establece como dÃ­a de descanso el primer lunes de febrero en conmemoraciÃ³n del 5 de febrero, fecha en que se recuerda la promulgaciÃ³n de la ConstituciÃ³n.

En 2026, el primer lunes de febrero cae el dÃ­a 2, por lo que esta fecha tiene carÃ¡cter oficial de descanso obligatorio en todo el territorio nacional. Esta condiciÃ³n es de observancia general y no depende de acuerdos internos de empresas o instituciones.

ArtÃ­culo 75: cÃ³mo deben pagarte si trabajas ese dÃ­a

El artÃ­culo 75 de la LFT seÃ±ala que las personas trabajadoras que presten servicios en un dÃ­a de descanso obligatorio tienen derecho a recibir, independientemente del salario que les corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado.

En tÃ©rminos prÃ¡cticos, esto implica que el pago total por laborar el 2 de febrero de 2026 debe equivaler a tres veces el salario diario:

El salario normal del dÃ­a, mÃ¡s

El doble del salario diario adicional establecido por la ley.

Esta obligaciÃ³n aplica a patrones de todos los sectores, siempre que exista una relaciÃ³n laboral subordinada.

Alcance del pago establecido en la LFT

El esquema de pago previsto en el artÃ­culo 75 aplica para personas trabajadoras con contrato individual o colectivo, ya sea por tiempo determinado, indeterminado o eventual. TambiÃ©n incluye a quienes perciben salario por dÃ­a, semana o quincena, asÃ­ como a quienes reciben ingresos variables, siempre que pueda determinarse su salario diario.

La SecretarÃ­a del Trabajo y PrevisiÃ³n Social ha reiterado que estas disposiciones son obligatorias y no pueden ser sustituidas por descansos compensatorios, salvo que se respete el pago establecido en la ley.

QuÃ© ocurre si no se respeta el pago legal

El incumplimiento de lo dispuesto en los artÃ­culos 74 y 75 de la LFT puede derivar en sanciones administrativas para el patrÃ³n. Las personas trabajadoras que no reciban el pago correspondiente pueden solicitar orientaciÃ³n o presentar una queja ante las autoridades laborales o los centros de conciliaciÃ³n.

Las autoridades recomiendan conservar recibos de nÃ³mina y revisar que el pago por dÃ­as festivos estÃ© claramente identificado.

Importancia de conocer los artÃ­culos aplicables

La correcta aplicaciÃ³n de los artÃ­culos 74 y 75 de la LFT permite a las personas trabajadoras identificar cuÃ¡ndo un dÃ­a es de descanso obligatorio y cÃ³mo debe pagarse en caso de ser laborado. Para el 2 de febrero de 2026, la ley establece de forma directa el derecho a una remuneraciÃ³n adicional por tratarse de un dÃ­a festivo oficial.