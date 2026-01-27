Lluvias fuertes, frío intenso, niebla y viento azotarán el miércoles a estas entidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La masa de aire ártico que impulsó al frente frío 30 modificará gradualmente sus características térmicas este miércoles pero persistirán bancos de niebla, ambiente frío a muy frío, viento de componente norte y oleaje elevado, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló las entidades en las que se prevén desde lluvias aisladas hasta puntuales fuertes con intervalos de chubascos, en su pronóstico para el 28 de enero.

Durante la noche del martes y madrugada del miércoles, la masa de aire ártico asociada al frente frío número 30 y un canal de baja presión extendido sobre el occidente del golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas; fuertes en Veracruz (Papaloapan), Tabasco y Campeche, así como chubascos en Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital y Las Montañas) y Quintana Roo.

A su vez, persistirá evento de “Norte” de 60 a 70 kilómetros por hora con rachas de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; rachas de 60 a 80 km/h en Veracruz; rachas de 50 a 70 km/h en Quintana Roo; y rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De igual forma, se prevé oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec, y de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Persistirá el ambiente frío

Para el miércoles, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 30, modificará gradualmente sus características térmicas; sin embargo, persistirán los bancos de niebla en el oriente y sureste del país, ambiente frío a muy frío durante la mañana, con posibles heladas en la Mesa del Norte y Mesa Central, así como viento de componente norte y oleaje elevado en las costas del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec.

Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, propiciará lluvias y chubascos en el oriente y sureste mexicano, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Guerrero.

Finalmente, para el resto del país, dominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia.

Valle de México

Cielo parcialmente nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío y posibles heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 28 de enero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Capital, Papaloapan y Los Tuxtlas), Guerrero y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 28 de enero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 28 de enero: