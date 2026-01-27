Lucero Ibarra, la nueva directora del CIDE con trayectoria académica en derecho y feminismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lucero Ibarra Rojas, nueva directora interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), tiene una trayectoria académica que abarca el ámbito del derecho, la sociología jurídica, el feminismo y la autonomía indígena; entre otros rubros.

Hasta ayer, se desempeñaba como directora de la División de Estudios Jurídicos (DEJ) del CIDE, donde también es profesora-investigadora titular con Definitividad. La nueva directiva llegó al cargo tras la destitución de José Antonio Romero Tellaeche, ordenada por Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secithi).

De acuerdo con la semblanza del propio CIDE, Ibarra Rojas es doctora en Derecho y Sociedad por la Universita degli Studi di Milano, Italia, donde obtuvo el reconocimiento académico magna suma cum laude, que se le otorga a los estudiantes con un rendimiento excepcional.

Es maestra en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica (IISJ) de Oñati, España; y licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Además, tiene un diplomado en Derechos de los Pueblos Indígenas de México, y diversas capacitaciones en temas relacionados con la perspectiva de género en la aplicación del derecho.

La nueva directora del CIDE es integrante fundadora del Colectivo Emancipaciones, “un proyecto de academia jurídica crítica y de acompañamiento de comunidades indígenas en el ejercicio de su derecho al autogobierno”.

En ese contexto, ha acompañado a diversas comunidades como asesora en temas de propiedad intelectual y derechos culturales.

Ha sido profesora de diversas instituciones, entre ellas, el CIDE, la UMSNH, la Universidad Iberoamericana (UIA), la Universidad de Barcelona y el IISJ, en las que ha impartido cursos de sociología jurídica, propiedad intelectual, metodología, prácticas profesionales y derecho, género y feminismos, entre otros.

Ibarra Rojas es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de CONACYT y ha ocupado varios puestos en comisiones de organizaciones internacionales, entre ellos, el Comité de Investigación en Sociología Jurídica (RCSL) de la Asociación Internacional de Sociología (ISA) y la Law and Society Association (LSA).

También es parte de diversos cuerpos colegiados en el CIDE, incluyendo el Consejo Académico y el Comité de Ética en la Investigación.

Fue editora general de la revista Sortuz Oñati Journal of Emergent Socio-Legal Studies, y es parte de los comités editoriales de varias revistas internacionales de reconocido prestigio.

Es co-responsable del proyecto “CALEIDOSCOPIO. Innovaciones políticas y jurídicas de las comunidades indígenas que ejercen autogobierno para la transformación intercultural del Estado mexicano”, aprobado en la Convocatoria Ciencia de Frontera 2019 del Conacyt.