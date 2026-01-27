Monreal aplaude a ministros de la SCJN por devolver camionetas blindadas

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aplaudió la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no usar las camionetas blindadas recientemente adquiridas por esa institución.

El legislador resaltó que con la nueva SCJN se terminaron los privilegios de los antiguos miembros de la Corte. “Creo que la reconsideración hecha por las ministras y los ministros de no adquirir y no disponer de estos vehículos blindados es oportuna y conveniente, fue correcta, para mí la decisión que tomaron los ministros de la Cortes es importante.

“También decirles que nueva Corte se acabaron los privilegios, hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, expuso de manera muy clara, parte de los 128 privilegios que tenían los ministros de las Cortes anteriores, los cuales la mayoría de esos privilegios ha desaparecido, el hecho de que hayan reconsiderado habla bien de ellos”, expresó.

Ricardo Monreal afirmó que la población está observando al movimiento, por lo que ellos tienen la responsabilidad de actual con apego estricto a la Ley y con apego estricto a sus principios.

El legislador también explicó que referirse al movimiento, lo hace en referencia a los ideales de Morena sobre la austeridad, ya que aplica para todo el Gobierno.

“Como movimiento exigimos que todos los que manejen recursos públicos, sin importar su militancia partidista, tengan la obligación de hacerlo con estos postulados y principios”, enfatizó.