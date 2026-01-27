Monreal confirma ruptura de Morena con PT en Oaxaca, tras consulta de revocación de mandato de Jara

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal confirmó la ruptura del PT en Oaxaca, tras consulta de revocación de mandato de Salomón Jara como gobernador de ese estado, al afirmar que el partido petista actuó como partido opositor, promoviendo la revocación.

En conferencia de prensa, el legislador morenista también resaltó que esta situación lo pone en alerta para que en las futuras elecciones no haya rupturas entre los partidos aliados.

“Un 60 por ciento votó porque se mantuviera, sólo el treinta y tantos por ciento porque dejara el cargo. Y es que el ejercicio de la función pública desgasta, y aquí se agregó también un ejercicio en donde tuvieron una participación muy activa, quienes con nosotros actuaron como aliados en el proceso donde la presidenta Claudia Sheinbaum y él, gobernador Salomón Jara, obtuvieron el triunfo, que es muy distinto al que hoy se obtuvo en la revocación", resaltó.

“El PT actuó, como ya lo dijo el propio gobernador, prácticamente como un opositor, promoviendo la revocación de mandato, y sí nos pone en alerta. Al menos yo, de manera personal, como dirigente político, lo que creo debemos hacer es conciliar en Oaxaca, buscar caminos de entendimiento entre Morena y el PT, y que esto no se suscite, no se presente en los procesos constitucionales, que pondrían en riesgo la mayoría de los votos en favor del movimiento”.

Ricardo Monreal enfatizó que espera que no existan más desencuentros en otras entidades en futuras elecciones, ya que pondría en riesgo los votos en favor del movimiento.

“Sí es conveniente no separarnos, ni alejarnos de la lección que nos dieron los ciudadanos en Oaxaca, un porcentaje importante, 350 mil, y en donde en algunas ciudades obtuvieron mayoría la revocación, sí es conveniente no evadirlo y no simplemente pensar que fue un ejercicio más. Y a los propios gobernantes también es una llamada de atención, de decir qué me está pasando, qué estoy haciendo.

“Yo creo que hace falta un ejercicio de reflexión y de búsqueda de conciliación, de búsqueda de acuerdos, de búsqueda de consensos entre la población, las organizaciones y el gobierno”, explicó.